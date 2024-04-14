Федотов в раздевалке после 3:3 с «Локо»: «У них три тысячи по спринтам по статистике – вы эту команду просто смяли! За характер браво! Было бы несправедливо этот матч отдать»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

Тренер ЦСКА Владимир Федотов похвалил команду в раздевалке после игры с «Локо».

ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3) в 24-м туре Мир РПЛ. Армейцы отыгрались, уступая в счете 1:3.

После матча главный тренер ЦСКА Владимир Федотов похвалил команду за проявленный характер.

«За характер браво! «Психология» – придумали слово умные товарищи. По статистике у них там три тысячи по спринтам, вы эту команду просто смяли! Было бы несправедливо этот матч отдать.

Мы должны на протяжении всего матча эту концентрацию сохранять. Так же бывает, раз… какой-то толчок этому послужил. А так, браво!» – сказал Федотов.

Федотов о 3:3 с «Локо»: «Хочется похвалить ЦСКА за характер, он у нас есть. Зубы не надо убирать в тумбочку, они должны быть при нас»

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6 комментариев
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Смяли только в последние 15 минут, в остальное время зрелище с нашей стороны было такое себе, маловато поводов для гордости
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Ничья как результат самосоздания проблем и их героического преодоления вряд-ли заслуживает такого тренерского восторга.
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Да никто никого не смял. На эмоциях сказано. Локо в концовке пару раз мог забить тоже. Минут 10-15 было явно преимущество ЦСКА, когда и смогли забить (не без помощи защиты Локо, что уже традиционно).
+4
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+3
Ответ Тиджани Бабангида
Ничья как результат самосоздания проблем и их героического преодоления вряд-ли заслуживает такого тренерского восторга.
Ну с столь экспериментальной защитной линией это успех. Хотя в первом тайме делай 0:2 и суши игру.
+3
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+3
Господи какую же абстракную чушь он в раздевалке после игр все время несет
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