Федотов в раздевалке после 3:3 с «Локо»: «У них три тысячи по спринтам по статистике – вы эту команду просто смяли! За характер браво! Было бы несправедливо этот матч отдать»

Тренер ЦСКА Владимир Федотов похвалил команду в раздевалке после игры с «Локо».

ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3) в 24-м туре Мир . Армейцы отыгрались, уступая в счете 1:3.

После матча главный тренер ЦСКА Владимир Федотов похвалил команду за проявленный характер.

«За характер браво! «Психология» – придумали слово умные товарищи. По статистике у них там три тысячи по спринтам, вы эту команду просто смяли! Было бы несправедливо этот матч отдать.

Мы должны на протяжении всего матча эту концентрацию сохранять. Так же бывает, раз… какой-то толчок этому послужил. А так, браво!» – сказал Федотов.

Федотов о 3:3 с «Локо»: «Хочется похвалить ЦСКА за характер, он у нас есть. Зубы не надо убирать в тумбочку, они должны быть при нас»