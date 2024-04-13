Быстров о руководстве «Спартака»: «Сколько можно держать людей за дураков? Шалимов свободен, Кержаков – назначьте, хватит уже мучить себя и болельщиков»
Владимир Быстров раскритиковал руководство «Спартака».
В 24-м туре Мир РПЛ московская команда уступила «Сочи» со счетом 0:1. Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.
«Есть вопросы к руководству «Спартака». Сколько можно держать людей за дураков? Как страусы головы в песок засунули. Как еще говорить? Что вы ждете?
Шалимов свободен, Кержаков… Ну назначьте, хватит уже мучить себя и болельщиков. Невозможно на это смотреть», – сказал бывший футболист сборной России Владимир Быстров.
Или он сначала динамо порулит?