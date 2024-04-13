Быстров о руководстве «Спартака»: «Сколько можно держать людей за дураков? Шалимов свободен, Кержаков – назначьте, хватит уже мучить себя и болельщиков»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Александр Кержаков Игорь Шалимов Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров раскритиковал руководство «Спартака».

В 24-м туре Мир РПЛ московская команда уступила «Сочи» со счетом 0:1. Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. 

«Есть вопросы к руководству «Спартака». Сколько можно держать людей за дураков? Как страусы головы в песок засунули. Как еще говорить? Что вы ждете?

Шалимов свободен, Кержаков… Ну назначьте, хватит уже мучить себя и болельщиков. Невозможно на это смотреть», – сказал бывший футболист сборной России Владимир Быстров. 

48 комментариев
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Да что там Шалимов с Кержаковым, сам Мостовой свободен!
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Жду когда Володька возглавит Спартак
+30
-1
+29
Ответ Moffo
Жду когда Володька возглавит Спартак
Володька сначала должен в Зенит, потом уже в Спартак и обратно через администрацию президента.
+18
0
+18
Ответ Борис _____
Да! Пожалуйста, назначьте Кержакова)
Михаила
+19
-1
+18
Да! Пожалуйста, назначьте Кержакова)
+13
-2
+11
Ответ Moffo
Жду когда Володька возглавит Спартак
Володька гендиректор, Мостовой главный тренер
+9
0
+9
Женщин тренеров в РПЛ еще не было, надо поставить Зарему.Вот там то уж посмотрим на ход тренерской мысли.
+11
-4
+7
Шансы увидеть главным тренером Спартака Кержакова равны шансам увидеть там Моуринью.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Шансы увидеть главным тренером Спартака Кержакова равны шансам увидеть там Моуринью.
Я бы даже сказал, что Моуринью - более вероятный вариант )
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Ответ Nogoi89
Володька сначала должен в Зенит, потом уже в Спартак и обратно через администрацию президента.
Аххах, элегантно
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Кержаков?Володька что ли🤡🤡🤡
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Мда во что превратилась любимая команда, помню времена, когда хоть и поражение от Баварии в лиге чемпионов иначе воспринимались! Не знаю есть ли еще команда, в которой сменилось бы столько тренеров, спортивных директоров и менеджеров 🤷‍♂️был лучик света при Каррере, но и он быстро погас…
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Быстров о дураках говорит?) Чудо чудное. Скоро Милохин будет вести "Своя игра" наверно
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Быстров, сколько можно держать людей за дураков? что ты несёшь?
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Володька - яркая иллюстрации к старой мудрости "промолчишь за умного сойдешь". Ну, какой Кержаков в Спартаке?
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Володя, даже несмотря на то, что у тебя именно в Спартаке угнали кошелек, это не повод хейтить клуб и требовать от него очищения первой лигой!
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Кержаков не будет тренером Спартака никогда, если что. Быстров погорячился.
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Боря Ротенберг недавно закончил..
Или он сначала динамо порулит?
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Ответ Андрей Ткаченко
Я болельщик Спартака с 1978годв. Ненавижу игру команды, ненавижу тренерски1 штаб который ставит такую игру. До сих пор верю в Спартак. Я очень люблю Спартак, но сейчас это позорище.
Я начинаю понимать, почему Тедеско отсюда сбежал.
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Ответ Василий Батарейкин
Какой-какой?!?! - Миша же! Миша Кержаков!!!
😐
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Ответ NIK7478
Кержаков не будет тренером Спартака никогда, если что. Быстров погорячился.
Кержаков уже был тренером Спартака, если что
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Ответ Nick Crosier
Женщин тренеров в РПЛ еще не было, надо поставить Зарему.Вот там то уж посмотрим на ход тренерской мысли.
И президентом Смородскую. Чтобы президент отвечала за атаку пошире, а тренер - за защиту поуже.
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Она не умеет чеканить
Зато может мотивировать не только примиальными)
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Ответ Ф_Крюгер
Почему нет?
Она не умеет чеканить
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Ответ Nick Crosier
Женщин тренеров в РПЛ еще не было, надо поставить Зарему.Вот там то уж посмотрим на ход тренерской мысли.
Хуже то не будет
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Ответ Nick Crosier
Женщин тренеров в РПЛ еще не было, надо поставить Зарему.Вот там то уж посмотрим на ход тренерской мысли.
Почему нет?
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Шалимов супер талант среди вратарской школы, конечно. Глыба. Советую Спартаку его взять!
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Мостовой вообще во всех смыслах свободен!
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Володь, Саня ведь не ты, он по клубам не бегает
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Это, я вот чего - возьмите Рому Ротенберга! Он до конца лета всё равно свободен! Игру поставит, игроков сможет мотивировать! Сдюжит!!!!!
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