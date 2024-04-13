У «Локомотива» 1 победа в 7 матчах после зимней паузы

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» выиграл лишь один из семи последних матчей.

Команда Михаила Галактионова сегодня разделила очки с ЦСКА (3:3) в 24-м туре Мир РПЛ.

После возобновления сезона железнодорожники обыграли только «Ахмат» (2:0). Также они потерпели три поражения (с учетом проигрыша «Балтике» по пенальти в  1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России) и трижды сыграли вничью.

20 апреля «Локомотив» выступит в гостях у «Рубина».

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22 комментария
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Шла активная, интересная, разносторонняя игра. Вышел Дзюба - ничего вышеперечисленного со стороны Локо
+32
-1
+31
Галактионов откровенно упустил эту игру, кони перевернули ход матча, (молодцы, стоит признать)
К сожалению перестали играть и двигаться, +индивидуальные косяки (Морозову привет), +упускали все подборы
Дзюбы, считаю, вообще не должно быть в составе.

Вместо победы, лишь боевая ничья...
+20
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+20
Галактическая Дзюба...
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+11
Ответ error505
Шла активная, интересная, разносторонняя игра. Вышел Дзюба - ничего вышеперечисленного со стороны Локо
Дзюба не сам себя выпустил.... Глупые и непонятные замены.
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+10
Семак заменами перевернул игру.
Галактионов заменами перевернул игру.
Но есть нюанс.
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-1
+8
Чисто тренерская ничья. В том смысле, что Галактионов сам всё сломал. Зачем надо было менять такое количество народу непонятно. Вместо того чтобы насытить середину поля он выпускает Тикнизяна на фланг и тихохода Дзюбу. ЦСКА раз за разом проходили середину поля в 2-3 паса. Ну а для нейтральных болел это был хороший матч.
+7
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+7
Галактионов, видимо думая что ЦСКА отдаёт концовки, сам отдал игру
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+4
Галактикос явно перемудрил. Сказывается нехватка тренерского опыта. На лицо видно нужен толковый центрфорвард.
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Если в каждой игре так играть - все будет! Только Локо, только Победа....
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Это тоже успех)
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Галактикос просто!
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Ответ Serega Ac-Milan
Галактионов откровенно упустил эту игру, кони перевернули ход матча, (молодцы, стоит признать) К сожалению перестали играть и двигаться, +индивидуальные косяки (Морозову привет), +упускали все подборы Дзюбы, считаю, вообще не должно быть в составе. Вместо победы, лишь боевая ничья...
А ненахов?он тоже позицию проиграл
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Ответ Олег Именов
А ненахов?он тоже позицию проиграл
+ согласен
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Очень хочется увидеть комментарий Галактионова, чего же и из-за чего не хватило в концовке, даже в голову ничего не приходит🧐
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Ответ error505
Шла активная, интересная, разносторонняя игра. Вышел Дзюба - ничего вышеперечисленного со стороны Локо
Зато его трибуны «хорошо» встретили, порадовали
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Ответ error505
Шла активная, интересная, разносторонняя игра. Вышел Дзюба - ничего вышеперечисленного со стороны Локо
Что ты несёшь, какая ИГРА?! Спроси любого местного специалиста с дипломом ВШТ и эти эксперты в один голос тебе скажут, что ММ физрук и у Локо нет никакой игры!
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Ответ Demedieu
С таким бездарным тренером дальше только хуже будет. Имея такой боеспособный состав он еле еле вползает в пятёрку и сливает уже выигранеые игры типа сегодняшней и с крыльями в ноябре. После немцев однозначно худший тренер в истории. Даже божович и коусейру хоть что-то из себя представляли
Странно, что Мостовой нигде не орет, что они с Мусаевым в футбол не играли и мяч чеканить не умеют, один Абаскаль в немилость почему-то попал:))
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Ответ rigobersong
Странно, что Мостовой нигде не орет, что они с Мусаевым в футбол не играли и мяч чеканить не умеют, один Абаскаль в немилость почему-то попал:))
Потому что Мостовой играл за Спартак, и он больше интересуется тем, что происходит в Спартаке.
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