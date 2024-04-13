У «Локомотива» 1 победа в 7 матчах после зимней паузы
«Локомотив» выиграл лишь один из семи последних матчей.
Команда Михаила Галактионова сегодня разделила очки с ЦСКА (3:3) в 24-м туре Мир РПЛ.
После возобновления сезона железнодорожники обыграли только «Ахмат» (2:0). Также они потерпели три поражения (с учетом проигрыша «Балтике» по пенальти в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России) и трижды сыграли вничью.
20 апреля «Локомотив» выступит в гостях у «Рубина».
К сожалению перестали играть и двигаться, +индивидуальные косяки (Морозову привет), +упускали все подборы
Дзюбы, считаю, вообще не должно быть в составе.
Вместо победы, лишь боевая ничья...
Галактионов заменами перевернул игру.
Но есть нюанс.