У «Локомотива» 1 победа в 7 матчах после зимней паузы

«Локомотив» выиграл лишь один из семи последних матчей.

Команда Михаила Галактионова сегодня разделила очки с (3:3) в 24-м туре Мир РПЛ.

После возобновления сезона железнодорожники обыграли только «Ахмат» (2:0). Также они потерпели три поражения (с учетом проигрыша «Балтике» по пенальти в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России) и трижды сыграли вничью.

20 апреля « » выступит в гостях у «Рубина».