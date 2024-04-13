У ЦСКА 4 победы и 3 ничьих после возобновления сезона
ЦСКА продлил серию без поражений до 7 матчей.
Команда Владимира Федотова сегодня разделила очки с «Локомотивом» (3:3) в 24-м туре Мир РПЛ.
После возобновления сезона армейцы одержали 4 победы и трижды сыграли вничью в чемпионате и Фонбет Кубке России.
16 апреля ЦСКА примет «Балтику».
Почему нельзя было так играть с самого начала матча - интересный вопрос.
Но хотя бы немного радует, что в кой-то веки в последние минуты забили, а не пропустили.
Без Роши и Дивеева в обороне просто караул.
А Мусаев красавец, очень выкладывается после перехода: 4 гола и 2 передачи.
Да, были обидные осечки, упущенные победы, но там больше расслабон игроков, чем ошибки Федотова.
Галактионов тоже рано уверовал в победу, разменял лидеров. Но чужими ошибками тоже надо суметь воспользоваться.
Лруго такого тренера, как Федотов, в РПЛ нет. ЦСКА за него держаться надо обеими руками.