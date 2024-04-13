У ЦСКА 4 победы и 3 ничьих после возобновления сезона

ЦСКА продлил серию без поражений до 7 матчей.

Команда Владимира Федотова сегодня разделила очки с « » (3:3) в 24-м туре Мир .

После возобновления сезона армейцы одержали 4 победы и трижды сыграли вничью в чемпионате и Фонбет Кубке России.

16 апреля примет «Балтику».