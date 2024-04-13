У ЦСКА 4 победы и 3 ничьих после возобновления сезона

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Футбол

ЦСКА продлил серию без поражений до 7 матчей.

Команда Владимира Федотова сегодня разделила очки с «Локомотивом» (3:3) в 24-м туре Мир РПЛ.

После возобновления сезона армейцы одержали 4 победы и трижды сыграли вничью в чемпионате и Фонбет Кубке России.

16 апреля ЦСКА примет «Балтику».

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22 комментария
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ЦСКА, конечно, выбрался из практически безвыходной ситуации и заработал ничью.

Почему нельзя было так играть с самого начала матча - интересный вопрос.
Но хотя бы немного радует, что в кой-то веки в последние минуты забили, а не пропустили.

Без Роши и Дивеева в обороне просто караул.
А Мусаев красавец, очень выкладывается после перехода: 4 гола и 2 передачи.
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Игра огонь.не уступает ЛЧ,
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Топ-игра; спасибо обеим командам за великолепный матч.
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Федотов работает в стиле тренеров НХЛ: плевать на счет, выпускает нападающих вместо защитников, идет ва-банк.
Да, были обидные осечки, упущенные победы, но там больше расслабон игроков, чем ошибки Федотова.
Галактионов тоже рано уверовал в победу, разменял лидеров. Но чужими ошибками тоже надо суметь воспользоваться.
Лруго такого тренера, как Федотов, в РПЛ нет. ЦСКА за него держаться надо обеими руками.
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Могли и четвертую забить ЦСКА чуть не хватила чуда..могли бы дожать Локомотив..
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Ответ Nick Crosier
Да на любой вкус голы то были. и в пас и акробатика и верховые.
Голы были неплохие. Просто если посмотреть на три гола в ворота ЦСКА, то там защита непонятно что делала. В каждом голе были ужасные ляпы.
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Если бы не очередной гол зашиворот Акинфееву была бы победа Цска.
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Огненный футбол ⚽️ побольше бы таких матчей !
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Ответ igor.igorev
Не смеши. Это лысое чудо в кепке и с авторучкой, самый физручистый физрук в РПЛ.
Абаскаль: подержите моё 🍺
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Ответ idjon503
По эмоциям да. А вот по качеству сегодня было полное дно.
Да на любой вкус голы то были. и в пас и акробатика и верховые.
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С нашими возможностями это очень неплохой результат.
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ну как обычно. стоит перейти на схему с 4 защитниками и совершенно другая игра. понятно, что заменили Глушенкова у локо, но блин, почему нельзя это практиковать гораздо чаще? желательно вообще со стартового свистка, а не когда полный аврал. упертость Федотова супер раздражает.
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"БЕГ" фильм такой был в своё время. Один в один концовка Локомотива. Не помню ,кажется тоже был двухсерийный.
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Почему на поле нет Лукина? Ну неужели он сыграл бы хуже очень слабого Зделлара?
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Ответ Nick Crosier
Игра огонь.не уступает ЛЧ,
По эмоциям да. А вот по качеству сегодня было полное дно.
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Одной заменой Дзюбы был убит весь труд Макса. Ничья ощущается как поражение
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Рядом новость о том, что МЮ не побеждает 4 игры. Может, манчестерцам стоит сменить лысого шарлатана?
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Ответ igor.igorev
Не смеши. Это лысое чудо в кепке и с авторучкой, самый физручистый физрук в РПЛ.
Не позорься, ничтожество
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