«Ньюкасл» выкупит защитника Холла у «Челси» за 28 млн фунтов – опция активировалась после 4:0 с «Тоттенхэмом»
«Ньюкасл» выкупит Льюиса Холла у «Челси».
19-летний защитник выступает за «сорок» на правах аренды из лондонского клуба.
Сегодня «Ньюкасл» одержал разгромную победу над «Тоттенхэмом» – 4:0. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, после этого матча опция выкупа игрока за 28 миллионов фунтов будет активирована – чтобы это произошло, «Ньюкасл» должен финишировать выше 14-го места по итогам сезона АПЛ.
«Сороки» занимают 6-е место в турнирной таблице с 50 очками и уже не смогут опуститься на 14-ю позицию.
В текущем розыгрыше чемпионата Англии Холл провел 12 матчей. Его статистику можно найти здесь.