«Ньюкасл» выкупит Льюиса Холла у «Челси».

19-летний защитник выступает за «сорок» на правах аренды из лондонского клуба.

Сегодня «Ньюкасл» одержал разгромную победу над «Тоттенхэмом» – 4:0. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, после этого матча опция выкупа игрока за 28 миллионов фунтов будет активирована – чтобы это произошло, « » должен финишировать выше 14-го места по итогам сезона .

«Сороки» занимают 6-е место в турнирной таблице с 50 очками и уже не смогут опуститься на 14-ю позицию.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Холл провел 12 матчей. Его статистику можно найти здесь.