«Ньюкасл» выкупит защитника Холла у «Челси» за 28 млн фунтов – опция активировалась после 4:0 с «Тоттенхэмом»

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия Льюис Холл Футбол

«Ньюкасл» выкупит Льюиса Холла у «Челси».

19-летний защитник выступает за «сорок» на правах аренды из лондонского клуба. 

Сегодня «Ньюкасл» одержал разгромную победу над «Тоттенхэмом» – 4:0. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, после этого матча опция выкупа игрока за 28 миллионов фунтов будет активирована – чтобы это произошло, «Ньюкасл» должен финишировать выше 14-го места по итогам сезона АПЛ

«Сороки» занимают 6-е место в турнирной таблице с 50 очками и уже не смогут опуститься на 14-ю позицию.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Холл провел 12 матчей. Его статистику можно найти здесь

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Если ориентироваться на заголовок новости, становится ясно, почему Ньюкасл не остановился после 3-0.
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