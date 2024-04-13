Игнашевич о 7:1 с «Ахматом»: «Желаем грозненцам с честью выйти из непростой ситуации. Игроки «Балтики» показали потенциал, которым обладают. Неприятно, что мы пропустили»

Тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о крупной победе своей команды.

« » разгромила « » на чужом поле со счетом 7:1 в 24-м туре Мир .

– Ожидали такого результата и такой игры «Балтики»?

– Нет. Конечно, мы не ожидали, что счет будет таким разгромным. Несмотря на счет, «Ахмат» является хорошей командой. Мы желаем грозненцам с честью выйти из этой непростой ситуации.

Что касается игры, то ребята показали тот потенциал, которым обладают.

– Почему при таком счете вы достаточно эмоционально реагировали на некоторые эпизоды матча. Хотели сохранить концентрацию у футболистов «Балтики»?

– Конечно. Концентрация очень важна, даже если ты выигрываешь. Когда ты ведешь крупно, всегда есть соблазн потерять концентрацию. Мне не нравилось, когда у нас были глупые технические ошибки.

– Насколько вам понравилась реакция своей команды на пропущенный мяч?

– Мы достаточно надежно оборонялись по ходу всего матча, поэтому практически не делали замен. «Ахмат» хорошая команда, они здорово играют дома. То, что мы пропустили, это неприятно, но мы надежно оборонялись и смогли что‑то противопоставить сопернику в быстрых контратаках во втором тайме, – сказал главный тренер «Балтики» .

Адиев об 1:7 «Ахмата»: «Было бы слабостью убежать и написать заявление об увольнении. Можно хоть десять написать, но не вижу, как отставка улучшит дела. Контракт до конца чемпионата, надеюсь выправить ситуацию»