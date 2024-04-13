Игнашевич о 7:1 с «Ахматом»: «Желаем грозненцам с честью выйти из непростой ситуации. Игроки «Балтики» показали потенциал, которым обладают. Неприятно, что мы пропустили»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Ахмат Матч ТВ Футбол

Тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о крупной победе своей команды.

«Балтика» разгромила «Ахмат» на чужом поле со счетом 7:1 в 24-м туре Мир РПЛ.

Ожидали такого результата и такой игры «Балтики»?

– Нет. Конечно, мы не ожидали, что счет будет таким разгромным. Несмотря на счет, «Ахмат» является хорошей командой. Мы желаем грозненцам с честью выйти из этой непростой ситуации.

Что касается игры, то ребята показали тот потенциал, которым обладают.

Почему при таком счете вы достаточно эмоционально реагировали на некоторые эпизоды матча. Хотели сохранить концентрацию у футболистов «Балтики»?

– Конечно. Концентрация очень важна, даже если ты выигрываешь. Когда ты ведешь крупно, всегда есть соблазн потерять концентрацию. Мне не нравилось, когда у нас были глупые технические ошибки.

Насколько вам понравилась реакция своей команды на пропущенный мяч?

– Мы достаточно надежно оборонялись по ходу всего матча, поэтому практически не делали замен. «Ахмат» хорошая команда, они здорово играют дома. То, что мы пропустили, это неприятно, но мы надежно оборонялись и смогли что‑то противопоставить сопернику в быстрых контратаках во втором тайме, – сказал главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

Адиев об 1:7 «Ахмата»: «Было бы слабостью убежать и написать заявление об увольнении. Можно хоть десять написать, но не вижу, как отставка улучшит дела. Контракт до конца чемпионата, надеюсь выправить ситуацию»

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4 комментария
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Чтобы выйти с честью из этой ситуации, нужно пройти очищение в ФНЛ и обратно переименовать клуб в Терек
+25
0
+25
Ответ igls54
Серега-дипломат. Покруче Лаврова будет
Покруче Лаврова щас примерно любой будет)
+10
-1
+9
Серега-дипломат. Покруче Лаврова будет
+4
-2
+2
Сегодня в Грозном отведали Балтику 7
+1
0
+1
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