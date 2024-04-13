Адиев об 1:7 «Ахмата»: «Было бы слабостью убежать и написать заявление об увольнении. Можно хоть десять написать, но не вижу, как отставка улучшит дела. Контракт до конца чемпионата, надеюсь выправить ситуацию»

Магомед Адиев заявил, что не собирается в отставку после крупного поражения.

« » на своем поле уступил «Балтике» в 24‑м туре со счетом 1:7. Это самое крупное поражение в истории грозненского клуба в чемпионатах России.

– После таких тяжелых поражений, бывает, не выдерживают нервы, и тренеры уходят в отставку. У вас таких мыслей нет сейчас?

– Нет. Было бы большой слабостью с моей стороны, если бы я убежал сейчас и написал заявление об увольнении. Таких можно хоть десять написать, но на сегодняшний день я не вижу, чтобы моя отставка могла улучшить положение дел для клуба.

Я призван сюда решить ряд проблем, и мы с тренерским штабом постараемся сделать все для этого.

– Когда вы вернулись в «Ахмат», обсуждали с руководством, что вам дадут доработать сезон?

– Вы же видите текущее состояние [команды], оно появилось на сейчас, а существует на протяжении определенного времени. Когда такая ситуация возникает, не до разговоров, и сейчас я об этом сказал и в раздевалке: времени нет разговаривать, надо принимать решения и действовать.

Впереди много работы. Контракт до конца чемпионата, и, надеюсь, я как тренер смогу выправить ситуацию. Готов принять как хорошее, так и плохое, – сказал главный тренер « » .