Адиев об 1:7 «Ахмата»: «Было бы слабостью убежать и написать заявление об увольнении. Можно хоть десять написать, но не вижу, как отставка улучшит дела. Контракт до конца чемпионата, надеюсь выправить ситуацию»

Теги премьер-лига Россия Балтика Ахмат Магомед Адиев Матч ТВ Футбол

Магомед Адиев заявил, что не собирается в отставку после крупного поражения.

«Ахмат» на своем поле уступил «Балтике» в 24‑м туре РПЛ со счетом 1:7. Это самое крупное поражение в истории грозненского клуба в чемпионатах России.

После таких тяжелых поражений, бывает, не выдерживают нервы, и тренеры уходят в отставку. У вас таких мыслей нет сейчас?

– Нет. Было бы большой слабостью с моей стороны, если бы я убежал сейчас и написал заявление об увольнении. Таких можно хоть десять написать, но на сегодняшний день я не вижу, чтобы моя отставка могла улучшить положение дел для клуба.

Я призван сюда решить ряд проблем, и мы с тренерским штабом постараемся сделать все для этого.

Когда вы вернулись в «Ахмат», обсуждали с руководством, что вам дадут доработать сезон?

– Вы же видите текущее состояние [команды], оно появилось на сейчас, а существует на протяжении определенного времени. Когда такая ситуация возникает, не до разговоров, и сейчас я об этом сказал и в раздевалке: времени нет разговаривать, надо принимать решения и действовать.

Впереди много работы. Контракт до конца чемпионата, и, надеюсь, я как тренер смогу выправить ситуацию. Готов принять как хорошее, так и плохое, – сказал главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев.

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13 комментариев
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Здравствуйте, нам сегодня 1 чай и 7 пива
+40
0
+40
Адиевым задача на сезон, по выводу Ахмата в лучшую лигу мира, еще не решена. Поэтому никаких отставок
+42
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+39
Адиев: «Передо мной стояла задача превратить Ахмат в сборную Бразилию. Правда, не уточнили, какого года»🤓
+8
0
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Надеюсь он извинился.
+5
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+4
Пусть в ФНЛ валят. Команда не кому не интересна, даже в республике народ не ходит. Для чего существуют- не понятно. Такие как алания или факел хотелось бы видеть, этих нет.
+6
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А как здорово начинал с казахами, чуть чуть не хватило для выхода на Евро а теперь выводит команду в ФНЛ. Топ
+3
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жалко ахмат, интересно что в раздевалке было потом, камилов в перерыве как будто таял во время вью
+4
-1
+3
С завода уходит старый начальник. На его место приходит другой. Предыдущий даёт приемнику три конверта и говорит:
- Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.

Нынешний директор завода положил конверты в сейф. Проходит два года. У новичка ничего не получается. Он волнуется, как бы его на первом собрании не уволили. Нынешний директор вспоминает про сейф с конвертами. Открывает первый. Там написано: "Вали на меня". Директор приходит на собрание, работники ругаются. На что директор говорит:
- Я тут не причём, господа. Это всё ваш предыдущий. Это ещё после него так осталось.
Работники поверили, успокоились.

Прошли ещё два года. Дела снова стали не ладится. Руководитель стал беспокоится - всё, его точно выгонят. Он открывает 2-й конверт. Там написано: "Делай модернизацию". На собрании был сильный шум. Ругань со всех сторон. Руководитель:
- А я что говорю, господа. Что было при прошлом руководителе устарело. Нужно всё обновить.
Дела опять пошли в гору. Новинки стали улучшать ситуацию.

Прошло ещё четыре года. Производство стало рушится окончательно. Опасаясь, что его уже точно выгонят, руководитель открывает третий конверт. А там написано: "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".
+3
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+3
Повезло Зениту. Балтика свои питерские голу забила в Грозном. И Мусаев не понадобился. Или, неужели Ахмат настолько слаб? Игру не видел, только голы.
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уходить не нужно...нужно до пердива довести ибо пора...
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Ответ Игнатий Вдовиченко
Здравствуйте, нам сегодня 1 чай и 7 пива
Лучший
0
0
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Ответ Бродяга-симпатяга
Зря уволили Ташуева в свое время.
удивительно что они финишировали в зоне еврокубков, а теперь стоят на вылет... вот как все быстро
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