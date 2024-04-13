Адиев об 1:7 «Ахмата»: «Было бы слабостью убежать и написать заявление об увольнении. Можно хоть десять написать, но не вижу, как отставка улучшит дела. Контракт до конца чемпионата, надеюсь выправить ситуацию»
Магомед Адиев заявил, что не собирается в отставку после крупного поражения.
«Ахмат» на своем поле уступил «Балтике» в 24‑м туре РПЛ со счетом 1:7. Это самое крупное поражение в истории грозненского клуба в чемпионатах России.
– После таких тяжелых поражений, бывает, не выдерживают нервы, и тренеры уходят в отставку. У вас таких мыслей нет сейчас?
– Нет. Было бы большой слабостью с моей стороны, если бы я убежал сейчас и написал заявление об увольнении. Таких можно хоть десять написать, но на сегодняшний день я не вижу, чтобы моя отставка могла улучшить положение дел для клуба.
Я призван сюда решить ряд проблем, и мы с тренерским штабом постараемся сделать все для этого.
– Когда вы вернулись в «Ахмат», обсуждали с руководством, что вам дадут доработать сезон?
– Вы же видите текущее состояние [команды], оно появилось на сейчас, а существует на протяжении определенного времени. Когда такая ситуация возникает, не до разговоров, и сейчас я об этом сказал и в раздевалке: времени нет разговаривать, надо принимать решения и действовать.
Впереди много работы. Контракт до конца чемпионата, и, надеюсь, я как тренер смогу выправить ситуацию. Готов принять как хорошее, так и плохое, – сказал главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев.
- Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.
Нынешний директор завода положил конверты в сейф. Проходит два года. У новичка ничего не получается. Он волнуется, как бы его на первом собрании не уволили. Нынешний директор вспоминает про сейф с конвертами. Открывает первый. Там написано: "Вали на меня". Директор приходит на собрание, работники ругаются. На что директор говорит:
- Я тут не причём, господа. Это всё ваш предыдущий. Это ещё после него так осталось.
Работники поверили, успокоились.
Прошли ещё два года. Дела снова стали не ладится. Руководитель стал беспокоится - всё, его точно выгонят. Он открывает 2-й конверт. Там написано: "Делай модернизацию". На собрании был сильный шум. Ругань со всех сторон. Руководитель:
- А я что говорю, господа. Что было при прошлом руководителе устарело. Нужно всё обновить.
Дела опять пошли в гору. Новинки стали улучшать ситуацию.
Прошло ещё четыре года. Производство стало рушится окончательно. Опасаясь, что его уже точно выгонят, руководитель открывает третий конверт. А там написано: "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".