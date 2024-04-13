Холанд забил 20-й гол в сезоне АПЛ – «Лутону» с пенальти. Форвард «Ман Сити» лидирует в списке бомбардиров
Эрлинг Холанд забил 20-й гол в сезоне АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» реализовал пенальти в игре против «Лутона» (3:1, второй тайм).
Норвежский футболист лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Англии с 20 мячами. Вторую строчку занимает Олли Уоткинс из «Астон Виллы» – на его счету 18 голов.
Подробную статистику Холанда можно найти здесь.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Лутон».
Ван Перси играл в Арсенале, который находился в кредитах и в упадке, но даже там забил 30.
Рауль и вовсе играл в Реале, переполненным элитными нападающими, так что 30 там было сложно забить из-за перераспределения голов и эгоизма других.
А Холанд играет в лучшей команде мира при лучшем тренере с избытком креативности, где ему регулярно выкатывают по 5-10 раз за матч на пустые, но даже так он имеет всего 1 гол в 15 последних важных матчах и в этом сезоне вытаскивает стату только благодаря Лутону.
Забил всем клубам Апл как бы)). Сегодня он сыграл хорошо, опускался за мячом, действовал в подыгрыше, дал пас на Альвареса, но тот не забил, сам забил))
Но вот 2 удара в створ от Лутона и 1 гол.
Если бы не классный сейв Эдерсона могло быть 2 гола с 2-х ударов в створ. Это не хорошо.
Слишком часто на замахах защитники Сити допускают опасные удары.
сегодня, играя с Лутоном он дважды выходил 1 на 1 с вратарем и не смог его переиграть, а при первом голе пробивал в аут и лишь набегавший защитник срикошетил в ворота - для любого топ нападающего такой коэффициент эффективности непростителен.
Поясни))