Холанд забил 20-й гол в сезоне АПЛ – «Лутону» с пенальти. Форвард «Ман Сити» лидирует в списке бомбардиров

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лутон Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 20-й гол в сезоне АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити» реализовал пенальти в игре против «Лутона» (3:1, второй тайм).

Норвежский футболист лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Англии с 20 мячами. Вторую строчку занимает Олли Уоткинс из «Астон Виллы» – на его счету 18 голов.

Подробную статистику Холанда можно найти здесь.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Лутон». 

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Он как будто издевается над этими шутками про Лутон, еще и с пенки😄
+32
0
+32
Ответ fussballer
Самому Лутону забил! Это не какому-то Реалу из Мадрида забивать.
Мальорке забивать тоже легче, чем забивать в ворота Сити, спроси у Беллингема
+29
-5
+24
Ответ Roman
20 голов - это топовый сезон для "любимейших и топовых" Анри, Раулей и прочих Ван Перси А 20 для Холанда, это видите ли, провалище, при том, что Холанд два месяца не играл из-за травм и ещё полтора месяца в запасе
Анри помимо 20 голов ещё 15-20 асистов делал и сильно влиял на игру, а не ночевал во вратарской.
Ван Перси играл в Арсенале, который находился в кредитах и в упадке, но даже там забил 30.
Рауль и вовсе играл в Реале, переполненным элитными нападающими, так что 30 там было сложно забить из-за перераспределения голов и эгоизма других.

А Холанд играет в лучшей команде мира при лучшем тренере с избытком креативности, где ему регулярно выкатывают по 5-10 раз за матч на пустые, но даже так он имеет всего 1 гол в 15 последних важных матчах и в этом сезоне вытаскивает стату только благодаря Лутону.
+22
-3
+19
Ответ Roman
20 голов - это топовый сезон для "любимейших и топовых" Анри, Раулей и прочих Ван Перси А 20 для Холанда, это видите ли, провалище, при том, что Холанд два месяца не играл из-за травм и ещё полтора месяца в запасе
Ты видел его голы чел? Как у тебя бровь поднимается сравнивать этот тополь с Анри?
+20
-5
+15
Дерево Норвежское растёт, но в главных матчах превращается в Дядюна, который никому не интересен
+12
-8
+4
Что то он скис в этом сезоне
+3
0
+3
Ответ Даши Будаев
Играя в нынешнем Сити на острие атаки немудрено клепать голы аутсайдерам. Речь идет об игре Холланда в этом сезоне, вернее в отсутствии, как таковой. Даже сегодня, играя с Лутоном он дважды выходил 1 на 1 с вратарем и не смог его переиграть, а при первом голе пробивал в аут и лишь набегавший защитник срикошетил в ворота - для любого топ нападающего такой коэффициент эффективности непростителен.
"Играя в нынешнем Сити на острие атаки немудрено клепать голы аутсайдерам"
Забил всем клубам Апл как бы)). Сегодня он сыграл хорошо, опускался за мячом, действовал в подыгрыше, дал пас на Альвареса, но тот не забил, сам забил))
+3
0
+3
Ответ jordy
Это хорошо, что вот так закончили, потому можно сильно не критиковать. Но вот 2 удара в створ от Лутона и 1 гол. Если бы не классный сейв Эдерсона могло быть 2 гола с 2-х ударов в створ. Это не хорошо. Слишком часто на замахах защитники Сити допускают опасные удары.
Да, оборона лажает. К тому же, немного расслабились,думаю.
0
0
0
Золотой мяч этому замыкателю !!
+3
-3
0
Ответ morphvirg
Доработал эпизод, решив пробить в таком стиле) Сегодня был хорош в подыгрыше, дал пас Альваресу, но он не забил. Ну и свой гол он забил.
Это хорошо, что вот так закончили, потому можно сильно не критиковать.
Но вот 2 удара в створ от Лутона и 1 гол.
Если бы не классный сейв Эдерсона могло быть 2 гола с 2-х ударов в створ. Это не хорошо.
Слишком часто на замахах защитники Сити допускают опасные удары.
0
0
0
Ответ jordy
С другой стороны, как у него получается в очередной раз запороть 100% момент и сразу забить об голову защитника, пробив черт знает куда?
Доработал эпизод, решив пробить в таком стиле) Сегодня был хорош в подыгрыше, дал пас Альваресу, но он не забил. Ну и свой гол он забил.
0
0
0
Ответ morphvirg
20 голов, из которых 4- с пенки) Плохой наброс на вентилятор)
С другой стороны, как у него получается в очередной раз запороть 100% момент и сразу забить об голову защитника, пробив черт знает куда?
0
0
0
Ответ Антон Фалафель
Мда, чел уже опустился до уровня, когда тупо шакалит пенки.
20 голов, из которых 4- с пенки) Плохой наброс на вентилятор)
+2
-2
0
Ответ Roman
20 голов - это топовый сезон для "любимейших и топовых" Анри, Раулей и прочих Ван Перси А 20 для Холанда, это видите ли, провалище, при том, что Холанд два месяца не играл из-за травм и ещё полтора месяца в запасе
Анри между прочим чемпион мира и европы. Хохланду такое и не снилось.
0
0
0
Ответ Влад Тюрин
Анри помимо 20 голов ещё 15-20 асистов делал и сильно влиял на игру, а не ночевал во вратарской. Ван Перси играл в Арсенале, который находился в кредитах и в упадке, но даже там забил 30. Рауль и вовсе играл в Реале, переполненным элитными нападающими, так что 30 там было сложно забить из-за перераспределения голов и эгоизма других. А Холанд играет в лучшей команде мира при лучшем тренере с избытком креативности, где ему регулярно выкатывают по 5-10 раз за матч на пустые, но даже так он имеет всего 1 гол в 15 последних важных матчах и в этом сезоне вытаскивает стату только благодаря Лутону.
Псевдоаналитика от влады
0
0
0
Ответ Roman
20 голов - это топовый сезон для "любимейших и топовых" Анри, Раулей и прочих Ван Перси А 20 для Холанда, это видите ли, провалище, при том, что Холанд два месяца не играл из-за травм и ещё полтора месяца в запасе
Играя в нынешнем Сити на острие атаки немудрено клепать голы аутсайдерам. Речь идет об игре Холланда в этом сезоне, вернее в отсутствии, как таковой. Даже
сегодня, играя с Лутоном он дважды выходил 1 на 1 с вратарем и не смог его переиграть, а при первом голе пробивал в аут и лишь набегавший защитник срикошетил в ворота - для любого топ нападающего такой коэффициент эффективности непростителен.
0
0
0
Ответ Roman
20 голов - это топовый сезон для "любимейших и топовых" Анри, Раулей и прочих Ван Перси А 20 для Холанда, это видите ли, провалище, при том, что Холанд два месяца не играл из-за травм и ещё полтора месяца в запасе
"ещё полтора месяца в запасе"
Поясни))
0
0
0
что-то после травмы Холанд сам не свой, даже против Лутон Таун смотрелся как будто "потерявшийся", пенальти забил и на том спасибо, но в такой форме Лигу Чемпионов Манчестер Сити точно не выиграет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий