Холанд забил 20-й гол в сезоне АПЛ – «Лутону» с пенальти. Форвард «Ман Сити» лидирует в списке бомбардиров

Эрлинг Холанд забил 20-й гол в сезоне АПЛ.

Нападающий « » реализовал пенальти в игре против « » (3:1, второй тайм).

Норвежский футболист лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Англии с 20 мячами. Вторую строчку занимает Олли Уоткинс из «Астон Виллы» – на его счету 18 голов.

Подробную статистику можно найти здесь.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Лутон».