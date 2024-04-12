Линекер об ЛЧ: «От дополнительного времени нужно отказаться – сразу пенальти. У играющей дома команды плюс полчаса на своем поле, такого преимущества в 1/4 быть не должно»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Гари Линекер Лига чемпионов УЕФА Арсенал Альянц Арена правила Футбол

Гари Линекер рассказал, какие изменения необходимы Лиге чемпионов.

«Я много лет выступал за то, чтобы избавиться от правила выездного гола. Когда это произошло, меня часто упрекали, потому что я как бы говорил: «Это пойдет игре на пользу».

Единственное, от чего стоит избавиться сейчас, сугубо из соображений справедливости, – от дополнительного времени при равном по сумме матчей счете. Думаю, нужно сразу переходить к пенальти.

Сейчас играющая дома команда получает дополнительные полчаса на своем стадионе, это дает преимущество, которого не должно быть ни у кого, тем более в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Участники 1/8 финала право провести ответный матч на своем стадионе заслужили своим выступлением в группе. В случае с четвертьфиналом все не так.

Скажем, если «Арсенал» на следующей неделе сыграет на «Альянц Арене» вничью в основное время, «Бавария» получит дополнительные полчаса на своем поле. Это не кажется мне справедливым», – сказал экс-форвард сборной Англии в подкасте The Rest Is Football.

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52 комментария
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На всякий случай пенальти бить после первой игры тоже, потом складывать со второй серией
+61
-9
+52
А я с ним согласен. Команда, вышедшая из группы с первого места, заслуживает такой бонус как доп.время с поддержкой родных трибун. А вот в 1/4 – это уже незаслуженное преимущество для той команды, которой повезло играть ответный матч дома за счёт жеребьёвки.
+52
-13
+39
Ответ v@mpir
А я с ним согласен. Команда, вышедшая из группы с первого места, заслуживает такой бонус как доп.время с поддержкой родных трибун. А вот в 1/4 – это уже незаслуженное преимущество для той команды, которой повезло играть ответный матч дома за счёт жеребьёвки.
Команда вышедшая из первого места уже получает в соперники из втогоро места следующей группы. а не жирно ли будет?
+29
-10
+19
Ответ Log in
На всякий случай пенальти бить после первой игры тоже, потом складывать со второй серией
Можно даже перед основным временем, для разогрева.
+18
-4
+14
Ответ Антон Фалафель
Да согласен. Надо убирать овертаймы. 90% катают вату в ожидании пенок.
Я просто к тому что если убрать овертайм то игроки будут тянуть время до пенальти уже с 80-й минуты. овертайм пока нужен. нельзя весь исход придавать лотерее сразу. к тому же замены. они начинают работать в овертайме
+12
-2
+10
Знаете раньше всегда ждал серии пенальти, но после евро 2020 в 21 году, как то уже настолько разонравилось, лучше вернули правило золотого гола, а то в дополнительное время, ждут уже серию,
+13
-6
+7
Он прав конечно . Еще было абсурдно раньше , что гостевые голы в доп. Время учитывались тоже
+7
-3
+4
Ответ Антон Фалафель
Да согласен. Надо убирать овертаймы. 90% катают вату в ожидании пенок.
Ну бывали случае где все решалось. но зачастую люди уже ждут пенальти. там эмоций больше. а мы в футболе за этим
+4
-1
+3
А когда пенальти то болелы тоже как бы свои. а при чужих можно и промахнутся. нужно учесть тогда статистику пенальти в гостях как часто гости выигрывали.
+2
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Ответ Log in
На всякий случай пенальти бить после первой игры тоже, потом складывать со второй серией
Можно, конечно, и так, но как-то оно странно. Лучше на нейтральном поле
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Ответ Александр Гончаров
Считаю , что сейчас в футболе оптимальные правилы и ничего менять нельзя. Так же против всяческих расширений, увеличения количества матчей и т.п. т.к. это обесценивает все будущие достижения в историческом масштабе. Без разницы, кто побьет исторические рекорды если матчей станет больше и т.д. Это всё будет пустота.
Расширения не нужны. Но правила пора менять, многие очень устарели
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Ответ as009595@icloud.com
Знаете раньше всегда ждал серии пенальти, но после евро 2020 в 21 году, как то уже настолько разонравилось, лучше вернули правило золотого гола, а то в дополнительное время, ждут уже серию,
Ещё было правило серебряного гола. Такой бред )
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Ответ Андрей
Команда вышедшая из первого места уже получает в соперники из втогоро места следующей группы. а не жирно ли будет?
нет, не жирно, у первых должно быть преимущество перед вторыми
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Ответ Андрей
Команда вышедшая из первого места уже получает в соперники из втогоро места следующей группы. а не жирно ли будет?
ну это не является преимуществом так то...
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Ответ v@mpir
А я с ним согласен. Команда, вышедшая из группы с первого места, заслуживает такой бонус как доп.время с поддержкой родных трибун. А вот в 1/4 – это уже незаслуженное преимущество для той команды, которой повезло играть ответный матч дома за счёт жеребьёвки.
Вы знаете, я в целом могу понять допустим аргумент, что бегать доп. полчаса, это повышенная усталость и риск травм. В смысле это норм для матчей сборных, которые летом, но не посреди сезона, когда у некоторых матчи раз в 3 дня.
Но какое-то преимущество это прям дичь.

Преимуществом было правило гостевого гола и его отменяли под лозунгом, что оно устарело. А ведь оно отлично решало проблему доп времени.
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Ответ v@mpir
А я с ним согласен. Команда, вышедшая из группы с первого места, заслуживает такой бонус как доп.время с поддержкой родных трибун. А вот в 1/4 – это уже незаслуженное преимущество для той команды, которой повезло играть ответный матч дома за счёт жеребьёвки.
так может просто не надо доводить до доп.времени?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Мнения не совпадают. Я вот считаю что после первых 30( 15+15) минут надо играть ещё овертайм(ы) до победного гола. Пенальти - лотерея. Футбол - не Спортлото.
согласен.пенки реально лотерея,а вот вернуть правило золотого гола вообще супер
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Ответ songbilong
Так раньше было, есть и будет. Нечего открывать Америку
Сейчас после 30 минут овертаймов бьют пенальти.
А не еще овертаймы.
Хрень не пишите.
0
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Мнения не совпадают. Я вот считаю что после первых 30( 15+15) минут надо играть ещё овертайм(ы) до победного гола. Пенальти - лотерея. Футбол - не Спортлото.
Так раньше было, есть и будет. Нечего открывать Америку
+1
-1
0
Ответ Log in
На всякий случай пенальти бить после первой игры тоже, потом складывать со второй серией
блин, а это ты круто придумал
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Ответ Antoniom
Можно даже перед основным временем, для разогрева.
Этой идее много лет) мол, проигравшей команде нужно будет играть в атаку
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Да согласен. Надо убирать овертаймы. 90% катают вату в ожидании пенок.
+5
-5
0
Ответ Log in
На всякий случай пенальти бить после первой игры тоже, потом складывать со второй серией
Кстати да, а то по его логике, если только одна серия пенальти, то её надо бить на нейтральном поле, чтобы никто не получил преимущество своего поля
+4
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Лучше не об ЛЧ поговорить, а об Линекере. Или за Линекера? Как правильно-то?
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И сделать пенки 10 ударов. 5 первыми и 5 вторыми. Тогда ок
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Ну, кстати, в Кубке России отмена овертаймов хорошо зашла. Дед говорит дело.
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Пенальти тоже отстой. Надо вернуть золотой гол и играть до него, как в НХЛ, при этом разрешить ещё 5 замен.
+2
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Главное, что отменили это правило выездного гола. А уж допвремя - кому как повезет где по жребию играть второй матч.
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судя по последнему финалу ЛЧ... можно было бы отказаться и от основного времени
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Сразу судья должен бросить жребий, и с ходу бить пенальти)) Никаких затрат)
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