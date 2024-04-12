Линекер об ЛЧ: «От дополнительного времени нужно отказаться – сразу пенальти. У играющей дома команды плюс полчаса на своем поле, такого преимущества в 1/4 быть не должно»
Гари Линекер рассказал, какие изменения необходимы Лиге чемпионов.
«Я много лет выступал за то, чтобы избавиться от правила выездного гола. Когда это произошло, меня часто упрекали, потому что я как бы говорил: «Это пойдет игре на пользу».
Единственное, от чего стоит избавиться сейчас, сугубо из соображений справедливости, – от дополнительного времени при равном по сумме матчей счете. Думаю, нужно сразу переходить к пенальти.
Сейчас играющая дома команда получает дополнительные полчаса на своем стадионе, это дает преимущество, которого не должно быть ни у кого, тем более в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Участники 1/8 финала право провести ответный матч на своем стадионе заслужили своим выступлением в группе. В случае с четвертьфиналом все не так.
Скажем, если «Арсенал» на следующей неделе сыграет на «Альянц Арене» вничью в основное время, «Бавария» получит дополнительные полчаса на своем поле. Это не кажется мне справедливым», – сказал экс-форвард сборной Англии в подкасте The Rest Is Football.
Но какое-то преимущество это прям дичь.
Преимуществом было правило гостевого гола и его отменяли под лозунгом, что оно устарело. А ведь оно отлично решало проблему доп времени.
А не еще овертаймы.
Хрень не пишите.