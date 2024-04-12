Таранов рассказал, как Ярошик прятался за деревьями, чтобы не получить штраф за опоздание: «Слуцкий выдал: «Впервые вижу долларового миллионера, который за 50 долларов гуськом прячется»

Иван Таранов рассказал, как Иржи Ярошик прятался за деревьями, опасаясь штрафа.

Эпизод произошел во времена его игры за «Крылья Советов».

«Как-то Ярошик опоздал на тренировку и прятался за деревьями – боялся, что оштрафуют. Вся команда стояла и наблюдала. Леонид Викторович выдал тогда: «В первый раз вижу долларового миллионера, который за 50 долларов гуськом прячется».

Вот такой был коллектив. Все друг друга уважали, что даже Иржику было стыдно опаздывать на несколько минут», – сказал бывший защитник «Крыльев Советов» и ЦСКА Иван Таранов.

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