Таранов рассказал, как Ярошик прятался за деревьями, чтобы не получить штраф за опоздание: «Слуцкий выдал: «Впервые вижу долларового миллионера, который за 50 долларов гуськом прячется»

Теги ЦСКА Крылья Советов Иван Таранов Леонид Слуцкий Иржи Ярошик премьер-лига Россия Чемпионат.com деньги ахахаха Футбол

Иван Таранов рассказал, как Иржи Ярошик прятался за деревьями, опасаясь штрафа.

Эпизод произошел во времена его игры за «Крылья Советов».

«Как-то Ярошик опоздал на тренировку и прятался за деревьями – боялся, что оштрафуют. Вся команда стояла и наблюдала. Леонид Викторович выдал тогда: «В первый раз вижу долларового миллионера, который за 50 долларов гуськом прячется».

Вот такой был коллектив. Все друг друга уважали, что даже Иржику было стыдно опаздывать на несколько минут», – сказал бывший защитник «Крыльев Советов» и ЦСКА Иван Таранов.

Таранов о юморе: «Березуцкие больше КВН, чем Comedy Club. Дзюба и Гусев за словом в карман не полезут, умеют быстро реагировать»

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10 комментариев
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Ну понятно же что дело не деньгах. Не хотел чтобы при коллективе за опоздание отчитывали, ясно же)
+4
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Обычная чешская жадность. Ну или бережливость. )
+7
-7
0
Ответ Н.Ф.
Впервые слышу, что гуськом... прячутся.
Гуськом, на корточках от дерева к дереву, наверное, передвигался.Надо было по пластунски. 😊
+1
-1
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