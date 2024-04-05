Кафельников о словах Позднякова про «команду иноагентов»: «Пусть они будут на его совести»

Евгений Кафельников прокомментировал слова главы ОКР о «команде иноагентов».

Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде в Париже.

«Мое мнение такое – пусть эти слова будут на его совести. На мой взгляд, ехать нужно. Огромная масса болельщиков, кто будет болеть и переживать за наших ребят», – цитирует ТАСС олимпийского чемпиона Сиднея.

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