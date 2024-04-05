Кафельников о словах Позднякова про «команду иноагентов»: «Пусть они будут на его совести»

Теги Евгений Кафельников Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Теннис

Евгений Кафельников прокомментировал слова главы ОКР о «команде иноагентов».

Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде в Париже.

«Мое мнение такое – пусть эти слова будут на его совести. На мой взгляд, ехать нужно. Огромная масса болельщиков, кто будет болеть и переживать за наших ребят», – цитирует ТАСС олимпийского чемпиона Сиднея.

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13 комментариев
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Слова не могут быть на совести того, у кого нет совести
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А она есть у него? Тут надо бы определиться
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Евгений всё своё ЗАРАБОТАЛ САМ - Стасик всё своё ПОЛУЧИЛ ;)
Так что Кафельников может высказываться СВОБОДНО, а Поздняков ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по МЕТОДИЧКЕ (наверное думаю, что чем РАДИКАЛЬНЕЕ тем ЛУЧШЕ) ;)
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Мне очень хочется посмотреть на все эти рожи, когда поменяется власть в стране.
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Любого подлеца можно оправдать, можно понять мотивы слов и поступков.
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И это главный "по спорту". Это его забота о спортсменах. Пусть еще нам расскажет об уровне спорта в стране. Про футбол и про все остальное.
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Для этих любителей "языковых практик" по типу Позднякова, совесть - это атавизм, у них другая эволюция.
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Поздняковы болеют за флаг, а не за спортсменов.
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Поздняков теперь как спортивный Медведев (другой).
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Ответ Харламов Никита
Евгений всё своё ЗАРАБОТАЛ САМ - Стасик всё своё ПОЛУЧИЛ ;) Так что Кафельников может высказываться СВОБОДНО, а Поздняков ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по МЕТОДИЧКЕ (наверное думаю, что чем РАДИКАЛЬНЕЕ тем ЛУЧШЕ) ;)
Кафельников не может высказываться свободно, он подвергает себя самоцензуре, иначе бы в этой новости были сплошные #### ###### ))
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Ответ В поисках смысла
Мне очень хочется посмотреть на все эти рожи, когда поменяется власть в стране.
А что на них смотреть?) ну переобуются в очередной раз, дело привычное)
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