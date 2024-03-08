Хейлунд – лучший игрок АПЛ в феврале. Форвард «МЮ» забил 5 голов в 4 матчах

Расмус Хейлунд признан лучшим игроком АПЛ в феврале.

Нападающий « » стал первым датчанином в истории Премьер-лиги, который выиграл данную награду.

В феврале форвард забил пять голов и отметился одной результативной передачей в четырех матчах.

На победу в номинации также претендовали («Манчестер Сити»), («Вулверхэмптон»), («Брайтон»), («Фулхэм»), («Арсенал») и («Астон Вилла»).

В общей сложности в этом сезоне провел 20 игр в и забил семь голов при двух результативных передачах.