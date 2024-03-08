Хейлунд – лучший игрок АПЛ в феврале. Форвард «МЮ» забил 5 голов в 4 матчах
Расмус Хейлунд признан лучшим игроком АПЛ в феврале.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» стал первым датчанином в истории Премьер-лиги, который выиграл данную награду.
В феврале форвард забил пять голов и отметился одной результативной передачей в четырех матчах.
На победу в номинации также претендовали Филип Фоден («Манчестер Сити»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Родриго Муниз («Фулхэм»), Букайо Сака («Арсенал») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
В общей сложности в этом сезоне Расмус Хейлунд провел 20 игр в АПЛ и забил семь голов при двух результативных передачах.
"Ну да, ну да..."
Так, стоп...