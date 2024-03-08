Хейлунд – лучший игрок АПЛ в феврале. Форвард «МЮ» забил 5 голов в 4 матчах

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рейтинги Паскаль Гросс Олли Уоткинс Филип Фоден Букайо Сака Жоао Гомес Родриго Муниз Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд признан лучшим игроком АПЛ в феврале.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» стал первым датчанином в истории Премьер-лиги, который выиграл данную награду.

В феврале форвард забил пять голов и отметился одной результативной передачей в четырех матчах.

На победу в номинации также претендовали Филип Фоден («Манчестер Сити»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Родриго Муниз («Фулхэм»), Букайо Сака («Арсенал») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

В общей сложности в этом сезоне Расмус Хейлунд провел 20 игр в АПЛ и забил семь голов при двух результативных передачах.

16 комментариев
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Сака?
"Ну да, ну да..."
+25
-7
+18
Удивительно, что Шмейхель и Эриксен никогда не получали этот приз
+8
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+8
Будет прикольно, если лучшим тренером месяца будет не доминатор, а кто-то другой
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0
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Как удивительно, что ни один датчанин не брал игрока месяца до него в АПЛ
+6
-1
+5
Ответ Максим Кузьменко
Сака? "Ну да, ну да..."
Кака : ммм, Сака)
+2
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Холланд зверь конечно 💪
Так, стоп...
+3
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Остаётся только пожелать стабильности, выдавать хотя бы половину такой результативности на протяжении сезона 💪
+2
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молодец,заслужил...
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В любом случае или на 9 из 10-ти, лучшим будет тот, кто чаще в рамку попал. Не учитывая, что как игрок он промокашка. А что делать Беккенбауэрам, Шустиковым, Масопустам, Канноварам, не говоря уже о Яшиных и Буффонах? Не правильно это.
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