Гоцук хотел бы поработать на «Матч ТВ», завершив карьеру: «Не согласен с экспертами во многом, иногда они мыслят узко, категорично дают оценку. Быстров может быть неправ, но как яркий спикер он мне нравится»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев Георгий Черданцев Тимур Журавель Кирилл Гоцук Пари НН Матч ТВ Футбол

Кирилл Гоцук рассказал, что в будущем хотел бы поработать на телеканале.

31-летний защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук, отбывающий трехматчевую дисквалификацию за фол на нападающем «Балтики» Джоэле Фамейе, прокомментировал часть матча 23‑го тура Мир РПЛ между нижегородским клубом и «Краснодаром» (3:4) в паре с Тимуром Журавелем на телеканале «Матч Премьер».

После карьеры планируешь на «Матч ТВ»?

– Но там же петь не нужно! (смеется)

Надо быть раскрепощенным.

– Раскрепощенным в плане разговаривать, обсуждать какие‑то игровые моменты, ситуации – думаю, с этим проблем не возникнет. Если еще поучиться и поставить речь в каких‑то эпизодах. Хотел бы, наверное, лет через 9-10 попробовать.

То есть с футболом ты не связываешь свое будущее?

– Но «Матч ТВ» – это же футбол!

Не только! Сейчас Губерниев обидится. У нас биатлон тоже есть.

– Биатлон, естественно, хоккей, баскетбол. Но, думаю, футбол – это 50% эфира. И думаю, что это самый интересный вид спорта.

Черданцева подменить хочешь?

– Возможно! (смеется) У меня математический склад ума. Мне нравится смотреть, анализировать. И я во многом не согласен с экспертами, потому что иногда они мыслят узко, не знают всей ситуации. И категорично дают оценку.

А с кем чаще не согласен? Быстров?

– Быстров, да, но он мне нравится как яркий спикер. И он не придумывает что‑то, он тоже играл в футбол. И он говорит честно, так, как он думает. Это его оценка ситуации. Она может быть неправильной, с ней может быть кто‑то не согласен, но она есть, она яркая и интересная.

А вас это обижает?

– Нет! Есть моменты, когда переходят на личности. Или когда начинают: «Да вот я в свое время!» Думаю, когда мы играем в футбол, все ошибаются, – сказал Гоцук.

Гоцук не считает, что «Зенит» уже гарантировал себе чемпионство: «У них самые высокие шансы, но вся борьба впереди. «Динамо» не выпало из гонки»

6 комментариев
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Балом правит коллективный Мостовой
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Яркий спикер - демократично завуалированный дурачок!)
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Кто скажет, гоцук, это какой нации, мне немного кажется что молдавская или возможно еврейская, а чья на самом деле?
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Гоцук о экспертах Матч Тв: да спикеры они все
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Быстрова интересно слушать, хотя иногда несёт его, аршавин грамотный чел, многие другие молодые, бывшие футболисты, а вот старые иногда занудные, душные
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Спикер блин.. почему-то за планку держат Дом-2, а не эфиры скай спорт
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