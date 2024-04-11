Гоцук не считает, что «Зенит» уже гарантировал себе чемпионство: «У них самые высокие шансы, но вся борьба впереди. «Динамо» не выпало из гонки»

Кирилл Гоцук высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

– «Зенит» – чемпион?

– Думаю, нет, потому что вся борьба впереди! И, думаю, еще и « » не выпало из гонки. На «Зенит» в Самаре, думаю, повлияло поле. Но легко им ни с кем не будет. Да, у них самые высокие шансы, самые предпочтительные. Но я думаю, не будет раннего чемпионства. Хотя могу ошибаться, но тяжело будет [« »].

– « » на своем месте?

– Таблица всегда отражает то, что происходит на поле. Хотелось бы быть выше. Смотрел таблицу перед матчем с «Балтикой». Я часто ее смотрю. Не хочется оглядываться вниз. Нужна ментальность такая, чтобы туда, наверх [стремиться], шажок.

К сожалению, провалили эту игру. А могли бы уже сейчас поджимать «Рубин», поджимать пятерку, – сказал защитник нижегородской команды.

После 22 проведенных туров Мир «Зенит» набрал 44 очка и лидирует в турнирной таблице. «Краснодар» идет вторым с 43 баллами, «Динамо» занимает третье место с 38 очками.