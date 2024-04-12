Моуринью отказался посетить матч «Бенфика» – «Марсель», чтобы избежать слухов о возможном назначении в лиссабонский клуб

Жозе Моуринью передумал посещать игру «Бенфики» с «Марселем».

Как пишет португальская газета Record, планировал посетить матч 1/4 финала Лиги Европы « » – « » (2:1) в четверг вечером, но решил отказаться, чтобы не подкреплять слухи о его возможном назначении на пост главного тренера «орлов».

Ранее то же издание сообщало, что шансов возглавить «Бенфику» в следующем сезоне у 61-летнего португальского тренера нет.

Моуринью находится без клуба с января этого года. Последним местом работы Жозе была « ».