Моуринью отказался посетить матч «Бенфика» – «Марсель», чтобы избежать слухов о возможном назначении в лиссабонский клуб

Теги Марсель Рома Жозе Моуринью высшая лига Португалия Бенфика лига 1 Франция серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Жозе Моуринью передумал посещать игру «Бенфики» с «Марселем».

Как пишет португальская газета Record, Жозе Моуринью планировал посетить матч 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» – «Марсель» (2:1) в четверг вечером, но решил отказаться, чтобы не подкреплять слухи о его возможном назначении на пост главного тренера «орлов».

Ранее то же издание сообщало, что шансов возглавить «Бенфику» в следующем сезоне у 61-летнего португальского тренера нет.

Моуринью находится без клуба с января этого года. Последним местом работы Жозе была «Рома».

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3 комментария
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