Форвард ЦСКА Мусаев перед «Локо»: «В случае победы можем побороться за медали» 

Тамерлан Мусаев высказался в преддверии матча ЦСКА с «Локомотивом».

Команды встретятся в субботу в рамках 24-го тура Мир .

«Мы нацелены на то, чтобы как можно выше подняться в таблице. Хорошо, что выиграли в последней встрече у «Факела». При этом понимаем, что матч с « » будет очень сложным. Постараемся максимально качественно к нему подготовиться. У нас к каждой игре команда готовится максимально серьезно, и все стараются выиграть, потому что это — ЦСКА.

Конечно, я не могу сказать, что мы обязательно обыграем «Локомотив». Это футбол — здесь нельзя такое заранее говорить. Но мы работаем над тем, чтобы выиграть дерби. И у себя в голове держим то, что в случае победы можем побороться за медали», – сказал форвард .