Анри на вопрос о том, что делает «Барсу» особенной: «Там рассуждают не о победах, а о том, как ты играешь. Там нужно побеждать надлежащим способом»

Тьерри Анри ответил на вопрос, что делает «Барселону» особенным клубом.

«В «Барселоне» рассуждают не о победах, а о том, как ты играешь. Это будто миссия – дать людям возможность получать удовольствие от игры: болельщикам, игрокам на поле и тренерскому штабу.

Ты должен действительно любить то, чем занимаешься. Вот почему в «Барселоне», когда ты побеждаешь, то должен делать это надлежащим способом», – сказал бывший нападающий каталонского клуба .

« » занимает 2-ю строчку в турнирной таблице , набрав 67 очков в 30 играх. Команда отстает от лидирующего «Реала» на 8 очков.

В Лиге чемпионов «Барса» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.