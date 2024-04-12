Анри на вопрос о том, что делает «Барсу» особенной: «Там рассуждают не о победах, а о том, как ты играешь. Там нужно побеждать надлежащим способом»
Тьерри Анри ответил на вопрос, что делает «Барселону» особенным клубом.
«В «Барселоне» рассуждают не о победах, а о том, как ты играешь. Это будто миссия – дать людям возможность получать удовольствие от игры: болельщикам, игрокам на поле и тренерскому штабу.
Ты должен действительно любить то, чем занимаешься. Вот почему в «Барселоне», когда ты побеждаешь, то должен делать это надлежащим способом», – сказал бывший нападающий каталонского клуба Тьерри Анри.
«Барселона» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 67 очков в 30 играх. Команда отстает от лидирующего «Реала» на 8 очков.
В Лиге чемпионов «Барса» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Но Анри никогда не был умным футболистом
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Великие слова, применимые не только к Барселоне. Футбол - это красота, стиль и результат. Анри, как игрок, всегда это понимал и любил, кто бы что ни говорил об отельном эпизоде на закате карьеры. Его манера игры поражала воображение, он очень тонко понимал футбол.