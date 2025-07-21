«Бенфика» предложила «Челси» 25 млн евро за 50% прав на Феликса. С хавбеком уже достигли принципиального соглашения
«Бенфика» предложила «Челси» 25 млн евро за 50% прав на Жоау Феликса.
Как сообщает A Bola, предложение «Бенфики» по Феликсу является самым выгодным на данный момент, интерес к полузащитнику также проявляют «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Главный тренер «Челси» Энцо Мареска не рассчитывает на португальца.
Сделку планируется закрыть до конца месяца, чтобы Феликс смог сыграть за «Бенфику» в матче за Суперкубок Португалии против «Спортинга» 31 июля.
По данным журналиста Николо Скиры, у футболиста уже есть принципиальное соглашение с португальским клубом.
Напомним, что в 2019 году «Бенфика» продала португальца «Атлетико» за 126 млн евро.
Во второй половине прошлого сезона Феликс выступал на правах аренды за «Милан». Со статистикой 25-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
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