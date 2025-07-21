КДК рассмотрит оскорбительные кричалки фанатов «Спартака» в адрес Казарцева на матче с «Динамо» Махачкала
«Спартак» могут оштрафовать за оскорбительные кричалки фанатов в адрес судьи.
В домашнем матче 1-го тура Мир РПЛ красно-белые обыграли «Динамо» Махачкала со счетом 1:0.
Главный арбитр встречи Василий Казарцев не засчитал четыре гола «Спартака»: три из-за офсайда, один – из-за фола в атаке. Также рефери дважды не стал назначать пенальти в ворота махачкалинцев.
«Рассмотрим оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» в адрес судьи на матче с «Динамо» Махачкала», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
2 пенальти, которых требовал «Спартак» – были или нет? А этот гол отменили верно?
Был пенальти на Умярове
Был пенальти за руку
Был гол Литвинова
Все решения верные
Кого в АПЛ уволят первым?1003 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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