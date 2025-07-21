«Реал» продаст Рамона в «Комо» за 2,5 млн евро, бонусы и 50% от суммы перепродажи. У «Мадрида» будет право на обратный выкуп защитника в течение трех лет

Воспитанник «Реала» Хакобо Рамон перейдет в «Комо».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что итальянский клуб договорился о переходе 20-летнего защитника за 2,5 млн евро и бонусы в зависимости от выступлений игрока за команду тренера Франсеска Фабрегаса.

«Реал» получит право на 50% суммы от следующей продажи Рамона , а также право на обратный выкуп в течение 3 лет.

В сезоне-2024/25 Хакобо провел 5 матчей во всех турнирах за основную команду «Реала », забив 1 гол. Его подробную статистику можно найти здесь .