38-летний Халк сделал дубль со штрафных за «Атлетико Минейро», на 96-й его удар отразил вратарь. Экс-игрок «Зенита» забил 4 гола в 3 последних матчах

Халк сделал дубль со штрафных в матче против «Палмейраса».

«Атлетико Минейро », за который выступает форвард, уступил «Палмейрасу» (2:3) в чемпионате Бразилии.

38-летний Халк забил 2 гола со штрафных – на 42-й и 91-й минутах матча. На 96-й минуте бразилец исполнил еще один штрафной, но удар был отражен вратарем.

Всего на счету экс-игрока «Зенита » 4 гола в 3 последних матчах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

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