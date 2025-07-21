38-летний Халк сделал дубль со штрафных за «Атлетико Минейро», на 96-й его удар отразил вратарь. Экс-игрок «Зенита» забил 4 гола в 3 последних матчах
Халк сделал дубль со штрафных в матче против «Палмейраса».
«Атлетико Минейро», за который выступает форвард, уступил «Палмейрасу» (2:3) в чемпионате Бразилии.
38-летний Халк забил 2 гола со штрафных – на 42-й и 91-й минутах матча. На 96-й минуте бразилец исполнил еще один штрафной, но удар был отражен вратарем.
Всего на счету экс-игрока «Зенита» 4 гола в 3 последних матчах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/footballontnt
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Football on TNT Sports
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