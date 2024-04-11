Собаке Грилиша Скай разрешено ходить по тренировочным полям «Ман Сити». Однажды кокапу оставила фекалии, за ней убрал агроном

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Джек Грилиш животные и спорт собаки Футбол

Джек Грилиш рассказал, кто убирает за его собакой на базе «Сити».

В документальном фильме Netflix о «Манчестер Сити» показали Скай, собаку Грилиша породы кокапу. Животному разрешено свободно разгуливать по тренировочным полям «Сити».

Грилиш рассказал, что собака оставила фекалии на одном из полей. Джек отметил, что не сам убрал за Скай.

«Нет, я дал агроному сделать это!» – сказал вингер «горожан» в фильме.

Фото: скриншот фильма Netflix

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14 комментариев
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Вообще-то настоящие собачники всегда ходят с целлофановым пакетом
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дожили... какую то собаку к котикам приравняли
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Ну да, свалил все на собаку!)...
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Ответ superbro
Комментарий удален модератором
Стоп, а способы их различить уже появились в общем доступе?
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новости, которые мы заслужили
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что за ребусы, насрала что ли?
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Надеюсь, агроном потом загнал какахи на ибэе
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Валерий Георгиевич, Ваш выход!
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Кто фекалии оставляет +
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кокапу оставила кокаху)
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Разблокирован новый пользователь
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Спасибо хотя бы на том, что фото не с фекалиями )
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Ответ rigobersong
Ну вот давайте объективно, если поставить этого пёселя рядом с винисиусом, кто будет больше похож на человека?:)
Комментарий удален модератором
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