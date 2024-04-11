Собаке Грилиша Скай разрешено ходить по тренировочным полям «Ман Сити». Однажды кокапу оставила фекалии, за ней убрал агроном

Джек Грилиш рассказал, кто убирает за его собакой на базе «Сити».

В документальном фильме Netflix о « » показали Скай, собаку Грилиша породы кокапу. Животному разрешено свободно разгуливать по тренировочным полям «Сити».

Грилиш рассказал, что собака оставила фекалии на одном из полей. Джек отметил, что не сам убрал за Скай.

«Нет, я дал агроному сделать это!» – сказал вингер «горожан» в фильме.

Фото: скриншот фильма Netflix