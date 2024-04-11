Куман о «Ман Сити» и «Реале» в 1/4 финала ЛЧ: «Против «Мадрида» ты никогда не фаворит, это уже было доказано много раз»

Роналд Куман высказался о противостоянии «Манчестер Сити» и «Реала».

Команды встречаются в четвертьфинале чемпионов. Первая игра закончилась ничьей со счетом 3:3, ответная состоится 17 апреля.

«Против « » ты никогда не фаворит, это уже было доказано много раз. Это был отличный матч, мне он очень понравился. Ответный матч тоже будет отличным.

Команда, которая пройдет дальше, сделает это, потому что проведет отличную игру», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

«ДНК «Барсы» – это выигрывать титулы. Она у трех человек – Кройффа, Гвардиолы и Месси». Куман о словах Энрике