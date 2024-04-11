Куман о «Ман Сити» и «Реале» в 1/4 финала ЛЧ: «Против «Мадрида» ты никогда не фаворит, это уже было доказано много раз»

Теги Роналд Куман Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Роналд Куман высказался о противостоянии «Манчестер Сити» и «Реала».

Команды встречаются в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра закончилась ничьей со счетом 3:3, ответная состоится 17 апреля. 

«Против «Реала» ты никогда не фаворит, это уже было доказано много раз. Это был отличный матч, мне он очень понравился. Ответный матч тоже будет отличным.

Команда, которая пройдет дальше, сделает это, потому что проведет отличную игру», – сказал главный тренер сборной Нидерландов. 

«ДНК «Барсы» – это выигрывать титулы. Она у трех человек – Кройффа, Гвардиолы и Месси». Куман о словах Энрике

6 комментариев
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Ответ vtsch4svws
Все будет как в прошлом году, не вижу причин, почему нет
Черданцев ты ли это?
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Разумно.
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Мадрид фаворит, когда его все списали, когда от него ждут победы он вечно проигрывает
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