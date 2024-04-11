«Челси» выкупил 100 домов ветеранов боевых действий рядом со «Стэмфорд Бридж». Жильцам пообещали финансовую поддержку и помощь при переезде

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия бизнес стадионы Тодд Боули Футбол

«Челси» выкупил 100 домов ветеранов боевых действий рядом со «Стэмфорд Бридж».

По информации Daily Mail, сумма сделки с компанией BlueCo, принадлежащей владельцу «Челси» Тодду Боули, составила 80 млн фунтов. Клуб планирует использовать эту территорию для реконструкции «Стэмфорд Бридж».

Отмечается, что переговоры о сделке продолжались около года. При этом ветераны, живущие в этих домах, выражали недовольство, высказывая опасения, что их «выгонят из собственных домов и оставят гнить в доме престарелых». Однако компания Stoll, владеющая домами, пообещала предоставить помощь в поиске нового жилья и оказать финансовую поддержку.

«Завершение продажи знаменует собой поворотный момент для Stoll и является центральной частью нашей давней миссии по размещению и поддержке еще большего числа ветеранов, чтобы они могли вести полноценную независимую жизнь как сейчас, так и в будущем.

Мы понимаем, что любой переезд будет сложным для многих наших жильцов, и стремимся предоставить каждому из них расширенную программу финансовой поддержки, поддержки в вопросах благополучия и переселения, как это было на протяжении всего этого процесса», – сказал исполнительный директор Stoll Уилл Кэмпбелл-Роу.

Отмечается, что на данный момент вопрос о том, продолжатся ли работы на стадионе, остается открытым, поскольку «синие» рассматривают возможность строительства новой арены. Ожидается, что в случае начала реконструкции она займет около 4-5 лет, в течение которых «Челси» будет вынужден использовать в качестве домашней арены другой стадион. В случае поэтапной реконструкции работы завершатся не ранее 2030 года.

14 комментариев
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Это не 100 домов, а дома для сотни ветеранов. Несколько зданий.
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Но купить землю в центре Лондона достижение космического масштаба
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Все эти жители переедут не раньше 2025 года, соответственно новый стадион ждать не скоро
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Ответ Tun
Просто чума, а не цены. В Дубаях коллеги встретили английскую семью, купили там шикарную хату, продав гараж родителей в Лондоне))
Гараж был в Букингемском дворце?
+5
-1
+4
Ответ Aktan
Но купить землю в центре Лондона достижение космического масштаба
Просто чума, а не цены. В Дубаях коллеги встретили английскую семью, купили там шикарную хату, продав гараж родителей в Лондоне))
+2
0
+2
Ответ Aktan
Все эти жители переедут не раньше 2025 года, соответственно новый стадион ждать не скоро
Щас есть проблемы и по масштабнее стадиона
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Ответ Nuri Shaw
Гараж был в Букингемском дворце?
Ты просто загугли цены на Гаражи в центре Лондона, это полнейшая жесть.
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Пофиг им ветераны и стадион. Недвига в центре! Старая английская сказка с огораживанием
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Мне кажется проще 3-4 года поиграть на уэмбли и за это время снести СБ и построить стадион с нуля
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где-то смеется собянин с ренновацией....
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