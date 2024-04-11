Кадис – Барселона где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 13 апреля
В субботу, 13 апреля, сыграют Кадис и Барселона в 31 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Рамон де Карранса».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Кадис – Барселона
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Прогноз на матч Кадис – Барселона
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