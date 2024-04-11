LEON Вторая лига Б. «Динамо» Ставрополь против «Нарта», «Динамо-2» сыграет с «Зенитом-2» в субботу

«Динамо» Ставрополь сыграет с «Нартом» в 4-м туре LEON Второй лиги Б.

«Динамо-2» встретится с «Зенитом-2» в субботу.

LEON Вторая лига

Дивизион Б

Группа 1

4-й тур

11 апреля

13 апреля

«Ангушт» – «Астрахань» – 15:00

«Спартак» Нальчик – «Севастополь» – 15:00

«Строитель» – «Форте» – 16:00

«Дружба» – «Кубань Холдинг» – 16:00

«Рубин» Ялта» – «Динамо-2» Махачкала – 17:00

«Легион» – «Победа» – 17:00

14 апреля

«Алания-2» – «Ростов-2» – 14:00

Группа 2

2-й тур

13 апреля

«Чертаново» – «Родина-М» – 13:00

«Динамо-2» Москва – «Зенит-2» – 14:00

«Енисей-2» – «Знамя Труда» – 14:30

«Динамо» Санкт-Петербург – «Луки-Энергия» – 15:00

14 апреля

«Тверь» – «Иркутск» – 14:00

«Динамо» Вологда – «Звезда» – 15:00

«Торпедо» Владимир – «Балтика-БФУ» – 16:00

15 апреля

«Спартак-2» – «Леон Сатурн» – 17:00

Группа 3

2-й тур

13 апреля

«Рязань» – «Спартак» Тамбов – 14:00

14 апреля

«СКА-Хабаровск-2» – «Динамо» Владивосток – 07:00

«Квант» – «Строгино» – 14:00

«Коломна» – «Арсенал-2» Тула – 14:00

«Космос» – «Зенит» Пенза – 14:00

«Салют» Белгород – «Композит» – 14:00

«Орел» – «Химки-М» – 15:00

Группа 4

13 апреля

«Урал-2» – «Уралец-ТС» – 11:00

«Амкар» Пермь – «Волна» – 13:00

«Оренбург-2» – «Рубин-2» – 15:00

«Лада-Тольятти» – «Крылья Советов-2» – 15:00

«Носта» – «Динамо» Барнаул» – 15:00

«Акрон-2» – «Динамо» Киров – 16:30

14 апреля

«Пари НН-2» – «Сокол» – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – московское.

Таблицы Второй лиги Б