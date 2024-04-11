LEON Вторая лига Б. «Динамо» Ставрополь против «Нарта», «Динамо-2» сыграет с «Зенитом-2» в субботу
«Динамо» Ставрополь сыграет с «Нартом» в 4-м туре LEON Второй лиги Б.
«Динамо-2» встретится с «Зенитом-2» в субботу.
LEON Вторая лига
Дивизион Б
Группа 1
4-й тур
11 апреля
- Дата проведения
- 11 апреля,
13 апреля
«Ангушт» – «Астрахань» – 15:00
«Спартак» Нальчик – «Севастополь» – 15:00
«Строитель» – «Форте» – 16:00
«Дружба» – «Кубань Холдинг» – 16:00
«Рубин» Ялта» – «Динамо-2» Махачкала – 17:00
«Легион» – «Победа» – 17:00
14 апреля
«Алания-2» – «Ростов-2» – 14:00
Группа 2
2-й тур
13 апреля
«Чертаново» – «Родина-М» – 13:00
«Динамо-2» Москва – «Зенит-2» – 14:00
«Енисей-2» – «Знамя Труда» – 14:30
«Динамо» Санкт-Петербург – «Луки-Энергия» – 15:00
14 апреля
«Тверь» – «Иркутск» – 14:00
«Динамо» Вологда – «Звезда» – 15:00
«Торпедо» Владимир – «Балтика-БФУ» – 16:00
15 апреля
«Спартак-2» – «Леон Сатурн» – 17:00
Группа 3
2-й тур
13 апреля
«Рязань» – «Спартак» Тамбов – 14:00
14 апреля
«СКА-Хабаровск-2» – «Динамо» Владивосток – 07:00
«Квант» – «Строгино» – 14:00
«Коломна» – «Арсенал-2» Тула – 14:00
«Космос» – «Зенит» Пенза – 14:00
«Салют» Белгород – «Композит» – 14:00
«Орел» – «Химки-М» – 15:00
Группа 4
13 апреля
«Урал-2» – «Уралец-ТС» – 11:00
«Амкар» Пермь – «Волна» – 13:00
«Оренбург-2» – «Рубин-2» – 15:00
«Лада-Тольятти» – «Крылья Советов-2» – 15:00
«Носта» – «Динамо» Барнаул» – 15:00
«Акрон-2» – «Динамо» Киров – 16:30
14 апреля
«Пари НН-2» – «Сокол» – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – московское.