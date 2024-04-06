Вторая лига Б. «Зенит-2» принимает «Леон Сатурн», «Динамо-2» в гостях у «Звезды», «Севастополь» против «Биолога»
«Зенит-2» сыграет с «Леон Сатурном» в 1-м туре группы 2 LEON Второй лиги Б.
Также в субботу «Севастополь» примет «Биолог» в группе 1, московское «Динамо-2» на выезде встретится со «Звездой» в группе 2.
В воскресенье «Динамо» Владивосток сыграет с «Орлом» в группе 3, «Спартак-2» – с «Иркутском» в группе 2.
В понедельник «Победа» примет «Спартак» Нальчик.
LEON Вторая лига
Дивизион Б
Группа 1
3-й тур
6 апреля
«Астрахань» – «Дружба» – 14:00
«Ростов-2» – «Ангушт» – 14:00
«Динамо» Ставрополь – «Легион» – 15:00
«Кубань Холдинг» – «Нарт» – 16:00
«Севастополь» – «Биолог» – 16:00
«Форте» – «Рубин» Ялта – 16:00
«Динамо-2» Махачкала – «Алания-2» – 17:30
8 апреля
«Победа» – «Спартак» Нальчик – 15:30
Группа 2
1-й тур
6 апреля
«Зенит-2» – «Леон Сатурн» – 14:00
«Луки-Энергия» – «Чертаново» – 15:00
«Знамя Труда» – «Торпедо» Владимир – 16:00
«Звезда» – «Динамо-2» Москва – 21:00
7 апреля
«Енисей-2» – «Тверь» – 10:00
«Спартак-2» – «Иркутск» – 12:00
«Балтика-БФУ» – «Динамо» Санкт-Петербург – 14:30
«Родина-М» – «Динамо» Вологда – 15:00
Группа 3
1-й тур
7 апреля
«Динамо» Владивосток – «Орел» – 06:00
«Строгино» – «СКА-Хабаровск-2» – 13:00
«Химки-М» – «Салют» – 13:00
«Арсенал-2» Тула – «Сахалин» – 14:00
«Зенит» Пенза – «Коломна» – 14:00
«Композит» – «Рязань» – 14:00
«Спартак» Тамбов – «Космос» – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – московское.