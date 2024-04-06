Вторая лига Б. «Зенит-2» принимает «Леон Сатурн», «Динамо-2» в гостях у «Звезды», «Севастополь» против «Биолога»

«Зенит-2» сыграет с «Леон Сатурном» в 1-м туре группы 2 LEON Второй лиги Б.

Также в субботу «Севастополь» примет «Биолог» в группе 1, московское «Динамо-2» на выезде встретится со «Звездой» в группе 2.

В воскресенье «Динамо» Владивосток сыграет с «Орлом» в группе 3, «Спартак-2» – с «Иркутском» в группе 2.

В понедельник «Победа» примет «Спартак» Нальчик.

LEON Вторая лига

Дивизион Б

Группа 1

3-й тур

6 апреля

«Астрахань» – «Дружба» – 14:00

«Ростов-2» – «Ангушт» – 14:00

«Динамо» Ставрополь – «Легион» – 15:00

«Кубань Холдинг» – «Нарт» – 16:00

«Севастополь» – «Биолог» – 16:00

«Форте» – «Рубин» Ялта – 16:00

«Динамо-2» Махачкала – «Алания-2» – 17:30

8 апреля

«Победа» – «Спартак» Нальчик – 15:30

Группа 2

1-й тур

6 апреля

«Зенит-2» – «Леон Сатурн» – 14:00

«Луки-Энергия» – «Чертаново» – 15:00

«Знамя Труда» – «Торпедо» Владимир – 16:00

«Звезда» – «Динамо-2» Москва – 21:00

7 апреля

«Енисей-2» – «Тверь» – 10:00

«Спартак-2» – «Иркутск» – 12:00

«Балтика-БФУ» – «Динамо» Санкт-Петербург – 14:30

«Родина-М» – «Динамо» Вологда – 15:00

Группа 3

1-й тур

7 апреля

«Динамо» Владивосток – «Орел» – 06:00

«Строгино» – «СКА-Хабаровск-2» – 13:00

«Химки-М» – «Салют» – 13:00

«Арсенал-2» Тула – «Сахалин» – 14:00

«Зенит» Пенза – «Коломна» – 14:00

«Композит» – «Рязань» – 14:00

«Спартак» Тамбов – «Космос» – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – московское.

Таблицы Второй лиги Б