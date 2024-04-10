«Барселона» впервые пропустила 2 гола в первые 5 минут тайма в ЛЧ

«Барселона» дважды пропустила от «ПСЖ» в начале второй половины матча.

Парижане, уступавшие со счетом 0:1 к перерыву игры 1/4 финала чемпионов, на 48-й минуте сравняли счет, а на 50-й вышли вперед. Отличились Усман и .

«Барселона» еще никогда не пропускала два мяча в течение первых пяти минут тайма в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» – «Барселона». 2:1 – хозяева забили дважды за 4 минуты! Онлайн-трансляция