«Барселона» впервые пропустила 2 гола в первые 5 минут тайма в ЛЧ
«Барселона» дважды пропустила от «ПСЖ» в начале второй половины матча.
Парижане, уступавшие со счетом 0:1 к перерыву игры 1/4 финала Лиги чемпионов, на 48-й минуте сравняли счет, а на 50-й вышли вперед. Отличились Усман Дембеле и Витинья.
«Барселона» еще никогда не пропускала два мяча в течение первых пяти минут тайма в Лиге чемпионов.
«ПСЖ» – «Барселона». 2:1 – хозяева забили дважды за 4 минуты! Онлайн-трансляция
И это очень сильно разочаровывает …