«Барселона» впервые пропустила 2 гола в первые 5 минут тайма в ЛЧ

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Усман Дембеле Витинья Футбол

«Барселона» дважды пропустила от «ПСЖ» в начале второй половины матча.

Парижане, уступавшие со счетом 0:1 к перерыву игры 1/4 финала Лиги чемпионов, на 48-й минуте сравняли счет, а на 50-й вышли вперед. Отличились Усман Дембеле и Витинья.

«Барселона» еще никогда не пропускала два мяча в течение первых пяти минут тайма в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» – «Барселона». 2:1 – хозяева забили дважды за 4 минуты! Онлайн-трансляция

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8 комментариев
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Это четвертьфинал команды дырявит только так
+10
0
+10
Ответ Кирилл
Просто Барселона уже в который раз в этом сезоне во всех турнирах забывает выйти на какой-то тайм. И это очень сильно разочаровывает …
Барса тоже забила два)
+6
0
+6
А барса уже три забила.
+3
0
+3
Пас конфетка от Педри😍
+3
-1
+2
Ответ Den-is
Это четвертьфинал команды дырявит только так
Да, 1/4 весьма результативный получился во всех четырёх играх. И интрига везде сохранилась. Тем интереснее)
+2
0
+2
Просто Барселона уже в который раз в этом сезоне во всех турнирах забывает выйти на какой-то тайм.
И это очень сильно разочаровывает …
+3
-2
+1
Да было ясно что ПСЖ будет забивать сразу, там Энрике нашаманил, ибо знает Барсу как себя.
+3
-2
+1
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