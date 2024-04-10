Алонсо о решении остаться в «Байере»: «Мне показалось, что это неподходящий момент для ухода. Сезон проходит отлично, хотим продолжать в том же духе»

Хаби Алонсо объяснил решение остаться в «Байере».

Ранее главный тренер «Байера» заявил, что останется в клубе как минимум еще на один сезон, несмотря на интерес «Ливерпуля» и «Баварии».

«Было много причин [для решения начать работать в «Байере»]. Спустя год мы построили команду с прекрасным духом.

Сезон пока проходит отлично, и, конечно, мы хотим продолжать в том же духе. Я чувствовал себя частью этого. После одного сезона мне показалось, что это не совсем подходящий момент для ухода, поэтому я решил остаться», – сказал главный тренер « » в интервью TNT Sport.