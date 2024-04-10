Ямаль стал самым молодым игроком, вышедшим в 1/4 финала Лиги чемпионов – в 16 лет и 272 дня

Ламин Ямаль – самый молодой игрок в истории четвертьфиналов ЛЧ.

«ПСЖ» принимает «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

Вингер сине-гранатовых стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в четвертьфинале чемпионов – в 16 лет и 272 дня.

Предыдущий рекорд принадлежал из « » (17 лет и 2 дня) в 2020 году.

Спортс ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.