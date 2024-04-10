Ямаль стал самым молодым игроком, вышедшим в 1/4 финала Лиги чемпионов – в 16 лет и 272 дня

Теги ПСЖ Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Райан Шерки Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль – самый молодой игрок в истории четвертьфиналов ЛЧ.

«ПСЖ» принимает «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).

Вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в четвертьфинале Лиги чемпионов – в 16 лет и 272 дня.

Предыдущий рекорд принадлежал Райану Шерки из «Лиона» (17 лет и 2 дня) в 2020 году.

Спортс ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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23 комментария
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Круто, что в Барсе снова начали доверять молодняку из Ла Масии, пусть и обусловлено это финансовыми трудностями. Как знать, сколько таких Ямалей и Кубаси завяло на скамейке, пока Бартомеу скупал Алейшей Видалей, Туранов и прочих Андре Гомешей
+45
-1
+44
Ответ Under
Комментарий скрыт
Кантерано Барселоны - центральный защитник, который ворвался с двух ног в стартовый состав Барселоны и показывает действительно топ-игру, особенно если учесть его возраст.
+23
-2
+21
в его ситуации главное не получать травм. а то будет как с Фати
+14
-2
+12
Да какой ямаль! Кто не видит как кубарси читает момент может смело идти целовать кобылу в трещину!!! Это парень лютейший топ!
+16
-4
+12
Ответ Машина Мощная
в его ситуации главное не получать травм. а то будет как с Фати
да в любой ситуации, в общем-то, лучше без травм
+5
0
+5
ну с Богом
+4
0
+4
Ответ Kemal Gul
Круто, что в Барсе снова начали доверять молодняку из Ла Масии, пусть и обусловлено это финансовыми трудностями. Как знать, сколько таких Ямалей и Кубаси завяло на скамейке, пока Бартомеу скупал Алейшей Видалей, Туранов и прочих Андре Гомешей
Ну Видаль пришел недорого и за те же деньги ушел. Свою зарплату он отработал от и до. А с остальными - согласен.
+4
0
+4
Будет самым молодым сыгравшим в финале:)
+5
-4
+1
Главное, чтобы не стал вторым Фати
Надеюсь, всё получится у этого парня
+3
-2
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Ответ rooney pers
Хоть убей не пойму, зачем он со жвачкой вышел? Подавиться же можно.
Я в принципе всегда удивлялся таким футболистам.
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Ответ Темирлан Шаваев
это не тот Видаль, ты говоришь наверное про Артура Видалья
я про того и забыл даже. Да, совсем непонятный трансфер.
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Ответ yulay
Ну Видаль пришел недорого и за те же деньги ушел. Свою зарплату он отработал от и до. А с остальными - согласен.
это не тот Видаль, ты говоришь наверное про Артура Видалья
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Ответ corazon blanco
Кантерано Барселоны - центральный защитник, который ворвался с двух ног в стартовый состав Барселоны и показывает действительно топ-игру, особенно если учесть его возраст.
Даже без учёта возраста, я бы сказал
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Ответ corazon blanco
Кантерано Барселоны - центральный защитник, который ворвался с двух ног в стартовый состав Барселоны и показывает действительно топ-игру, особенно если учесть его возраст.
Уже дважды за 1 тайм обезвредил самого Мбаппе
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Ответ fatei4
Да какой ямаль! Кто не видит как кубарси читает момент может смело идти целовать кобылу в трещину!!! Это парень лютейший топ!
плюсую, с его прибытием в основу команды, защита намного уверенее стала, да и голов меньше пропускать стали
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Хороший парень, хоть и молодой, а здорово играет!
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Хоть убей не пойму, зачем он со жвачкой вышел? Подавиться же можно.
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А в финале ?))
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Интересно, только в России сплошные ассоциации с Фати или в Европе тоже это подмечают
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