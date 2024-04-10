Ямаль стал самым молодым игроком, вышедшим в 1/4 финала Лиги чемпионов – в 16 лет и 272 дня
Ламин Ямаль – самый молодой игрок в истории четвертьфиналов ЛЧ.
«ПСЖ» принимает «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).
Вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в четвертьфинале Лиги чемпионов – в 16 лет и 272 дня.
Предыдущий рекорд принадлежал Райану Шерки из «Лиона» (17 лет и 2 дня) в 2020 году.
Спортс ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Надеюсь, всё получится у этого парня