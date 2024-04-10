Сарагоса о 42 минутах за «Баварию» и возможном уходе: «Жаль, что я не играю, но новости не соответствуют действительности. Вижу себя в клубе»

Брайан Сарагоса опроверг слухи о возможном уходе из «Баварии».

Мюнхенский клуб в зимнее трансферное окно подписал 22-летнего испанского вингера из «Гранады».

Сарагоса провел 3 матча за новый клуб, сыграв в сумме 42 минуты, и не сделал результативных действий. В прессе появились сообщения о плохих отношениях игрока с тренером , а также о возможном уходе летом.

«Действительно, начало было немного тяжелым, но я уже чувствую себя хорошо, адаптировался к команде. Постепенно появятся возможности [для игры].

Для меня большая честь находиться здесь, в мюнхенской «Баварии», и я каждый день работаю, чтобы играть здесь.

Появилось много новостей, которые не соответствуют действительности, но меня не беспокоит то, что публикуется в прессе.

В следующем сезоне я вижу себя в «Баварии», ради этого я и подписал контракт на пять с половиной лет. Я хочу играть за «Баварию».

Это то, о чем мечтаешь в детстве, я переживаю это сейчас. Жаль, что я не играю», – сказал Сарагоса.