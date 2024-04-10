Сарагоса о 42 минутах за «Баварию» и возможном уходе: «Жаль, что я не играю, но новости не соответствуют действительности. Вижу себя в клубе»

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Брайан Сарагоса Футбол

Брайан Сарагоса опроверг слухи о возможном уходе из «Баварии».

Мюнхенский клуб в зимнее трансферное окно подписал 22-летнего испанского вингера из «Гранады».

Сарагоса провел 3 матча за новый клуб, сыграв в сумме 42 минуты, и не сделал результативных действий. В прессе появились сообщения о плохих отношениях игрока с тренером Томасом Тухелем, а также о возможном уходе Брайана летом.

«Действительно, начало было немного тяжелым, но я уже чувствую себя хорошо, адаптировался к команде. Постепенно появятся возможности [для игры].

Для меня большая честь находиться здесь, в мюнхенской «Баварии», и я каждый день работаю, чтобы играть здесь.

Появилось много новостей, которые не соответствуют действительности, но меня не беспокоит то, что публикуется в прессе.

В следующем сезоне я вижу себя в «Баварии», ради этого я и подписал контракт на пять с половиной лет. Я хочу играть за «Баварию».

Это то, о чем мечтаешь в детстве, я переживаю это сейчас. Жаль, что я не играю», – сказал Сарагоса.

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3 комментария
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Тухель убивает сразу две команды, Баварию и Сарагосу …
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странно игрок конечно - еще пол года назад наказывал Барселону в чемпионате, забив 2 мяча и возя защитников, а после этого он, оказыается, забил 1 мяч всего
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Апрель на дворе.. Через полтора месяца физкультурник уйдёт.. А уже на предсезонке все в руках Сарагосы будет..

Пацан перспективный..
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