Сарагоса о 42 минутах за «Баварию» и возможном уходе: «Жаль, что я не играю, но новости не соответствуют действительности. Вижу себя в клубе»
Брайан Сарагоса опроверг слухи о возможном уходе из «Баварии».
Мюнхенский клуб в зимнее трансферное окно подписал 22-летнего испанского вингера из «Гранады».
Сарагоса провел 3 матча за новый клуб, сыграв в сумме 42 минуты, и не сделал результативных действий. В прессе появились сообщения о плохих отношениях игрока с тренером Томасом Тухелем, а также о возможном уходе Брайана летом.
«Действительно, начало было немного тяжелым, но я уже чувствую себя хорошо, адаптировался к команде. Постепенно появятся возможности [для игры].
Для меня большая честь находиться здесь, в мюнхенской «Баварии», и я каждый день работаю, чтобы играть здесь.
Появилось много новостей, которые не соответствуют действительности, но меня не беспокоит то, что публикуется в прессе.
В следующем сезоне я вижу себя в «Баварии», ради этого я и подписал контракт на пять с половиной лет. Я хочу играть за «Баварию».
Это то, о чем мечтаешь в детстве, я переживаю это сейчас. Жаль, что я не играю», – сказал Сарагоса.
Пацан перспективный..