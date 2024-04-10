Родри 429 дней не проигрывает в матчах за «Сити» – 51 победа и 15 ничьих

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Родри Футбол

Серия Родри без поражений в матчах за «Манчестер Сити» длится более года.

Вчера «горожане» сыграли вничью с «Реалом» (3:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Для Родри эта игра стала 66-й в серии без поражений во всех турнирах.

Рекордная среди игроков АПЛ серия полузащитника «Манчестер Сити» длится 429 дней – в 66 матчах с участием Родри на этом отрезке «горожане» одержали 51 победу и 15 раз сыграли вничью. Последнее поражение испанца случилось в феврале 2023 года – тогда «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:1).

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10 комментариев
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сердце Сити
+11
-2
+9
У него ещё и стата хороша: 8+10
Для опорника это чудесные цифры, у многих атакующих полузащитников таких цифр нет
+7
-1
+6
Родри он фаир
+2
0
+2
Родри это эволюционировавший Бускетс,грамотный и изящный
+2
-1
+1
Ну вот кто должен быть первым в списке ЗМ, а не сын маминой подруги.
+1
0
+1
Ответ Андрей Катков
Скоро Сити едет в гости к ТТХ😐😐😐 и Сити там пока не забивал (На новом стадионе)
Вообще-то забил))
+1
0
+1
прекрасно иметь такого высококлассного игрока в составе, но можно быстро стать от него зависимым. отсутствие футболиста в составе по разным причинам как раз и показывает истинный уровень тренера, его способность адаптироваться и выстраивать игру
0
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0
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