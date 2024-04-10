Родри 429 дней не проигрывает в матчах за «Сити» – 51 победа и 15 ничьих

Серия Родри без поражений в матчах за «Манчестер Сити» длится более года.

Вчера «горожане» сыграли вничью с « » (3:3) в первом матче 1/4 финала чемпионов. Для Родри эта игра стала 66-й в серии без поражений во всех турнирах.

Рекордная среди игроков АПЛ серия полузащитника «Манчестер Сити» длится 429 дней – в 66 матчах с участием Родри на этом отрезке «горожане» одержали 51 победу и 15 раз сыграли вничью. Последнее поражение испанца случилось в феврале 2023 года – тогда « » уступил «Тоттенхэму» (0:1).