Защитник «Факела» Сенхаджи: «В России все люди открыты, в отличие от Франции, никто не обращает внимания на твое происхождение. Здесь все очень хорошо»
Райан Сенхаджи сравнил жизнь в России и во Франции.
«В Алжире не просили меня не переходить в клуб из России. Это все-таки только мой выбор. И я думаю, что это хорошая возможность показать себя в таком чемпионате.
Что касается перехода, то это очень хорошо для меня, мне нравится здесь. Мой друг Мохамед Браими играл в «Факеле», он рассказал только хорошие вещи об этом клубе, об этом чемпионате.
Жизнь в России хороша. Некоторые люди пытаются мне помочь в жизни. Я приехал из Франции. Жизнь в России отличается от жизни Франции открытостью людей, здесь все открыты, никто не обращает внимания на твое происхождение, какие-то другие вещи. Здесь все очень хорошо», – сказал защитник «Факела» Райан Сенхаджи.
26-летний алжирец перешел в «Факел» в январе 2024 года из болгарского «Крумовграда». На его счету одна голевая передача в четырех матчах.
И не американец, и не британец. И не прибалт. И не поляк.
Ладно уж, и не немец. А то вдруг "его дедушка в моего стрелял" (с)
А так да, тут не обращают внимание на происхождение, все правильно.