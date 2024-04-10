Защитник «Факела» Сенхаджи: «В России все люди открыты, в отличие от Франции, никто не обращает внимания на твое происхождение. Здесь все очень хорошо»

Теги премьер-лига Россия Факел Райан Сенхаджи ТАСС Мохамед Браими Футбол

Райан Сенхаджи сравнил жизнь в России и во Франции.

«В Алжире не просили меня не переходить в клуб из России. Это все-таки только мой выбор. И я думаю, что это хорошая возможность показать себя в таком чемпионате.

Что касается перехода, то это очень хорошо для меня, мне нравится здесь. Мой друг Мохамед Браими играл в «Факеле», он рассказал только хорошие вещи об этом клубе, об этом чемпионате.

Жизнь в России хороша. Некоторые люди пытаются мне помочь в жизни. Я приехал из Франции. Жизнь в России отличается от жизни Франции открытостью людей, здесь все открыты, никто не обращает внимания на твое происхождение, какие-то другие вещи. Здесь все очень хорошо», – сказал защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

26-летний алжирец перешел в «Факел» в январе 2024 года из болгарского «Крумовграда». На его счету одна голевая передача в четырех матчах.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Главное чтоб не таджик и не хохол.
И не американец, и не британец. И не прибалт. И не поляк.
Ладно уж, и не немец. А то вдруг "его дедушка в моего стрелял" (с)
А так да, тут не обращают внимание на происхождение, все правильно.
+6
-3
+3
В комментах спортса как всегда перепись мамкиных либералов, которые запрещают иностранцам хвалить Россию или русских совершенно любым образом))) ты что, Райан, ахренел хорошие вещи в качестве вежливости говорить про Россию???
+4
-3
+1
Ответ Игорь М.
Не обращает внимания на происхождение? Точно ли это так?
Не так?
+4
-3
+1
Ответ Василий Чацкий
Сними кастрюлю с головы
Василий, не злись(
+2
-1
+1
Ответ Игорь М.
Я и задаю вопрос, чтобы это узнать
Ты пристаеш к узбекам или кавказцам на улице?
+1
-1
0
Ответ rude.
Главное чтоб не таджик и не хохол. И не американец, и не британец. И не прибалт. И не поляк. Ладно уж, и не немец. А то вдруг "его дедушка в моего стрелял" (с) А так да, тут не обращают внимание на происхождение, все правильно.
Сними кастрюлю с головы
+2
-2
0
Ответ Василий Чацкий
Хрюкни
И снова Василий в атаке!
+1
-1
0
Ответ rude.
Василий, тебя начальство не снимает с этой ветки и дальше заставляют унижаться?( Вот изверги. Держись Василий.
По факту есть что ответить или ты можешь только выдавать эту ахинею? Что не так сказал сенхаджи, что из тебя вылезло столько желчи? Че ты с темы съезжаешь, кастрюля малолетняя?
0
0
0
Ответ rude.
Василий, не гори)
Норм ты съехал с ответа, клоун))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий