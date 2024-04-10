Защитник «Факела» Сенхаджи: «В России все люди открыты, в отличие от Франции, никто не обращает внимания на твое происхождение. Здесь все очень хорошо»

Райан Сенхаджи сравнил жизнь в России и во Франции.

«В Алжире не просили меня не переходить в клуб из России. Это все-таки только мой выбор. И я думаю, что это хорошая возможность показать себя в таком чемпионате.

Что касается перехода, то это очень хорошо для меня, мне нравится здесь. Мой друг играл в « », он рассказал только хорошие вещи об этом клубе, об этом чемпионате.

Жизнь в России хороша. Некоторые люди пытаются мне помочь в жизни. Я приехал из Франции. Жизнь в России отличается от жизни Франции открытостью людей, здесь все открыты, никто не обращает внимания на твое происхождение, какие-то другие вещи. Здесь все очень хорошо», – сказал защитник «Факела» .

26-летний алжирец перешел в «Факел» в январе 2024 года из болгарского «Крумовграда». На его счету одна голевая передача в четырех матчах.