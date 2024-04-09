Бернарду забил «Реалу» на выезде в ЛЧ на 108-й секунде матча. Быстрее это делал лишь Манджукич в 2018-м – на 77-й секунде

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Бернарду Силва забил 2-й самый быстрый гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» в ЛЧ.

В сегодняшнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов полузащитник «Манчестер Сити» открыл счет на 108-й секунде.

Быстрее в гостевом матче с «Реалом» в Лиге чемпионов забивал лишь Марио Манджукич в составе «Ювентуса» в апреле 2018-го – хорват сделал это на 77-й секунде матча.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, второй тайм).

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5 комментариев
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Лунин замешкался, реал душит сити
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Думал, что первым был Рой Маккай, но это было на Альянц Арене.
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