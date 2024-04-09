Бернарду забил «Реалу» на выезде в ЛЧ на 108-й секунде матча. Быстрее это делал лишь Манджукич в 2018-м – на 77-й секунде

Бернарду Силва забил 2-й самый быстрый гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» в ЛЧ.

В сегодняшнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов полузащитник « » открыл счет на 108-й секунде.

Быстрее в гостевом матче с « » в забивал лишь в составе « » в апреле 2018-го – хорват сделал это на 77-й секунде матча.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, второй тайм).

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