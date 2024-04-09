Диего Симеоне: «Собираюсь вернуться в Италию. Там мне было хорошо, в «Катании» я многое узнал»
Диего Симеоне заявил о намерении вернуться в Италию.
Аргентинец поиграл за «Пизу», «Интер» и «Лацио», а в 2011 году тренировал «Катанию».
«У меня есть контракт еще на несколько лет (до 2027 года – Sports), так что я не могу назвать дату, но я собираюсь вернуться в Италию. Там мне было хорошо, и в «Катании» я многое узнал как тренер.
Матч с «Интером» позволил нам осознать, что мы достаточно сильны для того, чтобы идти дальше в этом сложном турнире, чтобы быть в восьмерке сильнейших.
Гризманн – наш самый важный футболист, команда опирается на его мастерство, и он знает, что мы в нем нуждаемся», – сказал главный тренер «Атлетико» накануне встречи с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов.
Диего Симеоне, 2020: «У меня была масса предложений из Англии и Франции. Но все знают, что я мечтаю об «Интере».