Диего Симеоне: «Собираюсь вернуться в Италию. Там мне было хорошо, в «Катании» я многое узнал»

Диего Симеоне заявил о намерении вернуться в Италию.

Аргентинец поиграл за «Пизу», «Интер» и «Лацио», а в 2011 году тренировал «Катанию».

«У меня есть контракт еще на несколько лет (до 2027 года – Sports), так что я не могу назвать дату, но я собираюсь вернуться в Италию. Там мне было хорошо, и в «Катании» я многое узнал как тренер.

Матч с «Интером» позволил нам осознать, что мы достаточно сильны для того, чтобы идти дальше в этом сложном турнире, чтобы быть в восьмерке сильнейших.

– наш самый важный футболист, команда опирается на его мастерство, и он знает, что мы в нем нуждаемся», – сказал главный тренер « » накануне встречи с «Боруссией» Дортмунд в .