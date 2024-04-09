Диего Симеоне: «Собираюсь вернуться в Италию. Там мне было хорошо, в «Катании» я многое узнал»

Теги Катания Атлетико серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Антуан Гризманн Футбол

Диего Симеоне заявил о намерении вернуться в Италию.

Аргентинец поиграл за «Пизу», «Интер» и «Лацио», а в 2011 году тренировал «Катанию».

«У меня есть контракт еще на несколько лет (до 2027 года – Sports), так что я не могу назвать дату, но я собираюсь вернуться в Италию. Там мне было хорошо, и в «Катании» я многое узнал как тренер.

Матч с «Интером» позволил нам осознать, что мы достаточно сильны для того, чтобы идти дальше в этом сложном турнире, чтобы быть в восьмерке сильнейших.

Гризманн – наш самый важный футболист, команда опирается на его мастерство, и он знает, что мы в нем нуждаемся», – сказал главный тренер «Атлетико» накануне встречи с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов.

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6 комментариев
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Да в Италии всем хорошо. Если бабки есть.))
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Ответ Amalfitano
Да в Италии всем хорошо. Если бабки есть.))
В Испании тоже неплохо. А деньги у Симеоне есть.
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Ответ Ramiz Tamazanov
Интересное заявление учитывая его связь с Атлетико. Но это во всяком случае будет интересно и пойдет на пользу серии А.
Он давно об этом говорит. Помнится говорил, что мечтает возглавить Интер
+2
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Ответ Zagashtok
Он давно об этом говорит. Помнится говорил, что мечтает возглавить Интер
Диего Симеоне, 2018: «Думаю, я ясно выражался. Кажется, я говорил о своем возвращении в «Интер» 2 тысячи раз, не меньше. Нет необходимости повторять это лишний раз, но когда-нибудь я обязательно вернусь в клуб».

Диего Симеоне, 2020: «У меня была масса предложений из Англии и Франции. Но все знают, что я мечтаю об «Интере».
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Интересное заявление учитывая его связь с Атлетико. Но это во всяком случае будет интересно и пойдет на пользу серии А.
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Может быть весьма органичен и успешен. Доказывать в Италии особо не надо - авторитет несомненный. По "беготне" Испанский первый чемпионат в Европе. В Италии ниже интенсивность.
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