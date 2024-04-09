Вильям Галлас: «Абрамович купил «Челси», потому что был фанатом футбола, и клуб стал одним из лучших в АПЛ. Они всегда побеждали – в хорошие и плохие годы»

Вильям Галлас сравнил работу Романа Абрамовича и Тодда Боули в «Челси».

– Болельщики критиковали недавние решения Тодда Боэли, в том числе отказ от автобусов для болельщиков. Что это говорит о нем?

– Болельщики действительно недовольны тем, что не принимает их во внимание, принимая решения. Вопрос в том, действительно ли владелец является таким же футбольным фанатом, как и они.

Люди должны задаваться вопросом, является ли владелец настоящим фанатом футбола – и я не говорю об американском футболе! Они [американцы] занимаются бизнесом в чистом виде, для них это бизнес, и по этой причине кажется, что в Англии они не в своей тарелке.

Абрамович был большим фанатом футбола, и он купил клуб не ради бизнеса, он купил его, потому что был фанатом. Затем, благодаря хорошим результатам, появились трофеи, и «Челси» стал одним из лучших клубов Премьер-лиги. Это было просто невероятно, нужно отдать [Роману] должное за то, что он сделал.

– Что изменилось по сравнению с годами работы ?

– При Абрамовиче «Челси» всегда побеждал, независимо от того, был у них хороший или плохой год, и это происходило потому, что у них всегда была стратегия. Когда вы руководите клубом, вокруг вас должны быть люди, которые знают свою работу и хотят делать ее хорошо.

Похоже, что на данный момент в «Челси» не хватает нужных людей. Я говорю о спортивном директоре, скаутах и других людях, которые дают советы, кого из игроков подписать, а кого оставить.

« » не попадет в Лигу чемпионов. В начале сезона я думал, что, возможно, мы попадем в Лигу Европы, но теперь, похоже, даже этого не произойдет. Это было бы неприемлемо для Абрамовича, и именно поэтому он был таким успешным, – сказал бывший защитник «синих».