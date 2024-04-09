Вильям Галлас: «Абрамович купил «Челси», потому что был фанатом футбола, и клуб стал одним из лучших в АПЛ. Они всегда побеждали – в хорошие и плохие годы»

Теги Челси Вильям Галлас премьер-лига Англия Роман Абрамович Тодд Боули Футбол

Вильям Галлас сравнил работу Романа Абрамовича и Тодда Боули в «Челси».

– Болельщики критиковали недавние решения Тодда Боэли, в том числе отказ от автобусов для болельщиков. Что это говорит о нем?

– Болельщики действительно недовольны тем, что Боули не принимает их во внимание, принимая решения. Вопрос в том, действительно ли владелец является таким же футбольным фанатом, как и они.

Люди должны задаваться вопросом, является ли владелец настоящим фанатом футбола – и я не говорю об американском футболе! Они [американцы] занимаются бизнесом в чистом виде, для них это бизнес, и по этой причине кажется, что в Англии они не в своей тарелке.

Абрамович был большим фанатом футбола, и он купил клуб не ради бизнеса, он купил его, потому что был фанатом. Затем, благодаря хорошим результатам, появились трофеи, и «Челси» стал одним из лучших клубов Премьер-лиги. Это было просто невероятно, нужно отдать [Роману] должное за то, что он сделал.

– Что изменилось по сравнению с годами работы Романа Абрамовича?

– При Абрамовиче «Челси» всегда побеждал, независимо от того, был у них хороший или плохой год, и это происходило потому, что у них всегда была стратегия. Когда вы руководите клубом, вокруг вас должны быть люди, которые знают свою работу и хотят делать ее хорошо.

Похоже, что на данный момент в «Челси» не хватает нужных людей. Я говорю о спортивном директоре, скаутах и других людях, которые дают советы, кого из игроков подписать, а кого оставить.

«Челси» не попадет в Лигу чемпионов. В начале сезона я думал, что, возможно, мы попадем в Лигу Европы, но теперь, похоже, даже этого не произойдет. Это было бы неприемлемо для Абрамовича, и именно поэтому он был таким успешным, – сказал бывший защитник «синих».

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19 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ещё бы Абрамович купил клуб Челси на свои деньги, а не на полученные от приобретения государственной компанией Газпром прихватизированной компании Сибнефть.
так можно сказать про любого олигарха
+11
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+6
Боэли просто бездарный америкос, накупил на миллиард ноунеймов типа Мудрика за 100 млн 🤦‍♂️
+7
-3
+4
Ещё бы Абрамович купил клуб Челси на свои деньги, а не на полученные от приобретения государственной компанией Газпром прихватизированной компании Сибнефть.
+11
-8
+3
Ответ Mirlan Aitaly
Почему он говорит "мы", подразумевая, что он болельщик "Челси"? Хоть и выступал за них на закате карьеры. Он, сугубо лично у меня, ассоциируется с "Арсеналом".
Он как бы из Челси в Арсенал перешел.
+3
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+3
Ответ Proper Chels
Он как бы из Челси в Арсенал перешел.
Да и в Челси у него три крупных трофея + Суперкубок, в отличии от Арсенала где он не выиграл ничего
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+2
Ответ Ваня Аналитик
не думаю, что Абрам был таким уж фанатом...купил для престижа, чтоб отмыться от совка, но...он сам неплохой менеджер и во главе клуба стояли стоящие менеджеры, а не кто попало как в сегодняшнем Спартаке, к примеру, да и в других клубах за исключением Краснодара...там работа выстроена Галицким на самоокупаемости клуба, так что и после его смерти (не дай Бог) клуб будет нормально функционировать...
Если бы Абрамович купил Торпедо или Сатурн , а еще лучше построил бы на Чукотке крытый стадион , как у Зенита в СПБ и развивал там футбол - тогда другое дело !
А так , полностью с Вами согласен .
Желание было только одно - стать своим в Британии .
Но не получилось
+2
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Временами говорит Мы, временами - Они. Интервью кстати большое, и вполне себе интересное
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не думаю, что Абрам был таким уж фанатом...купил для престижа, чтоб отмыться от совка, но...он сам неплохой менеджер и во главе клуба стояли стоящие менеджеры, а не кто попало как в сегодняшнем Спартаке, к примеру, да и в других клубах за исключением Краснодара...там работа выстроена Галицким на самоокупаемости клуба, так что и после его смерти (не дай Бог) клуб будет нормально функционировать...
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Да он чертовски прав на все 100%. Роман Аркадьевич поднял их и превознёс, он был реальным фанатом Челси.
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Ответ Barsenoga
Побеждали пока не натыкались на мою непобедимою барсенолу которая тика такой равняет с футбольным полем подобные синие мешки гол иньесты сравним с первым сексом приятно быстро и хочется повторить включив повтор.
Скажи это Торресу)
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Ответ Висита Эльмурзаев
так можно сказать про любого олигарха
Вы можете назвать много олигархов которые после прихватизации продали свой актив обратно государству за 3(три) реальных стоимости ?
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