Президент «Гавра»: «Лига сообщила, что наш матч с «ПСЖ» могут перенести, если они пройдут «Барсу». В этом случае в суде будут использованы все средства правовой защиты»
Президент «Гавра» недоволен, что матч команды против «ПСЖ» могут перенести.
В матче Лиги 1 между «ПСЖ» и «Клермоном» (1:1) главный тренер парижан Луис Энрике оставил в запасе ряд футболистов основного состава, включая Джанлуиджи Доннарумму, Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе.
«Состав «ПСЖ» – для меня это вишенка на торте.
Все началось с того, что лига сообщила мне, что в случае, если «ПСЖ» – на что я искренне надеюсь – пройдет «Барселону» и сыграет в полуфинале [Лиги чемпионов], матч против «Гавра» (в 31-м туре), возможно, будет перенесен на окно между 33-м и 34-м турами. Это вызвало у меня гнев.
Я сказал лиге: «Вы думаете, что в той ситуации, в которой мы находимся («Гавр» – 14-й в таблице – Sports), я соглашусь сыграть против «Ниццы», затем против «ПСЖ», и потом сыграть с «Марселем»? Вы сумасшедшие!»
Поэтому я сразу говорю: нет, об этом не может быть и речи.
Если совет директоров примет такое решение, то у нас не останется выбора, кроме как сразу обратиться в суд.
Будут [использованы] все средства правовой защиты», – сказал Жан-Мишель Руссье.
а так чтобы из тура вытащить черти куда, особенно в конце сезона, это уже явный перебор