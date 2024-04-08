Президент «Гавра»: «Лига сообщила, что наш матч с «ПСЖ» могут перенести, если они пройдут «Барсу». В этом случае в суде будут использованы все средства правовой защиты»

Президент «Гавра» недоволен, что матч команды против «ПСЖ» могут перенести.

В матче Лиги 1 между « » и «Клермоном» (1:1) главный тренер парижан Луис Энрике оставил в запасе ряд футболистов основного состава, включая Джанлуиджи Доннарумму, Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе.

«Состав «ПСЖ» – для меня это вишенка на торте.

Все началось с того, что лига сообщила мне, что в случае, если «ПСЖ» – на что я искренне надеюсь – пройдет «Барселону» и сыграет в полуфинале [Лиги чемпионов], матч против « » (в 31-м туре), возможно, будет перенесен на окно между 33-м и 34-м турами. Это вызвало у меня гнев.

Я сказал лиге: «Вы думаете, что в той ситуации, в которой мы находимся («Гавр» – 14-й в таблице – Sports), я соглашусь сыграть против «Ниццы», затем против «ПСЖ», и потом сыграть с «Марселем»? Вы сумасшедшие!»

Поэтому я сразу говорю: нет, об этом не может быть и речи.

Если совет директоров примет такое решение, то у нас не останется выбора, кроме как сразу обратиться в суд.

Будут [использованы] все средства правовой защиты», – сказал Жан-Мишель Руссье.