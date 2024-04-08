Президент «Гавра»: «Лига сообщила, что наш матч с «ПСЖ» могут перенести, если они пройдут «Барсу». В этом случае в суде будут использованы все средства правовой защиты»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Гавр Футбол

Президент «Гавра» недоволен, что матч команды против «ПСЖ» могут перенести.

В матче Лиги 1 между «ПСЖ» и «Клермоном» (1:1) главный тренер парижан Луис Энрике оставил в запасе ряд футболистов основного состава, включая Джанлуиджи Доннарумму, Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе.

«Состав «ПСЖ» – для меня это вишенка на торте.

Все началось с того, что лига сообщила мне, что в случае, если «ПСЖ» – на что я искренне надеюсь – пройдет «Барселону» и сыграет в полуфинале [Лиги чемпионов], матч против «Гавра» (в 31-м туре), возможно, будет перенесен на окно между 33-м и 34-м турами. Это вызвало у меня гнев.

Я сказал лиге: «Вы думаете, что в той ситуации, в которой мы находимся («Гавр» – 14-й в таблице – Sports), я соглашусь сыграть против «Ниццы», затем против «ПСЖ», и потом сыграть с «Марселем»? Вы сумасшедшие!»

Поэтому я сразу говорю: нет, об этом не может быть и речи.

Если совет директоров примет такое решение, то у нас не останется выбора, кроме как сразу обратиться в суд.

Будут [использованы] все средства правовой защиты», – сказал Жан-Мишель Руссье.

16 комментариев
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Всё правильно. Если такой клуб как ПСЖ не может играть при таком графике, то и делать в ЕК им нечего
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Ща ветераны Гавра письмо нахреначат
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+12
Ответ Oliver Kromwel
Комментарий скрыт
во всём мире максимум двигают по дням внутри тура, с субботы на понедельник, например, или наоборот
а так чтобы из тура вытащить черти куда, особенно в конце сезона, это уже явный перебор
+7
-1
+6
Ответ Александр Коваль
Ща ветераны Гавра письмо нахреначат
Ромэн Ротенбергель уже готовит иск
+1
0
+1
оо, как и в россии, золотой мешочек, тащат по всем направлениям...
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Фейенорд там вообще пол чемпионата переносил
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Чего боится псж?
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Повезло Кузяеву сыграет против ПСЖ . Марселя . Ниццы))
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Ответ Oliver Kromwel
Ага, конечно))) Типичный пример - АПЛ. Все команды играли 18 тур в декабре, МанСити с Брентфордом - в конце февраля
вы реально не видите разницы между еврокубками, которые играются на протяжении всего сезона и где задействованы несколько команды из лиги, и КЧМ, который раз в году и далеко не факт, что там вообще кто-то из лиги сыграет?
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Ответ Oliver Kromwel
Ага, конечно))) Типичный пример - АПЛ. Все команды играли 18 тур в декабре, МанСити с Брентфордом - в конце февраля
Арсенал с Сити каждые 3 дня играют. И так будет до конца сезона, если они до финальных стадий дойдут. Кто кому помогает?
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