Эдуардо Камавинга: «Не думал, что Беллингем забьет столько голов! Он меня удивил. У него есть инстинкт нападающего»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Футбол

Эдуардо Камавинга удивился тому, сколько голов Джуд Беллингем забил в сезоне.

Полузащитник «Реала» забил 16 голов и сделал 4 результативных передачи в 23 матчах Ла Лиги в этом сезоне.

«Я не думал, что Джуд забьет столько голов! Он меня удивил.

У него действительно есть инстинкт нападающего.

Он всегда оказывается в нужном месте в нужное время, и это удивляет меня», – сказал полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга в интервью Téléfoot.

6 комментариев
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Жду завтра топовый матч от Камавинги и дубль от Беллингема)
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У Джуда появляется настоящий Инстинкт Убийцы.
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Анчелотти умеет раскрывать таланты. Как он раскрыл Винисиуса, Камавингу. Беллингем , помимо своих основных обязанностей, открыл бомбардирские навыки. Круто
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Ответ Den-is
Вижу, ты поклонник фантастики)
Вижу, ты любишь унижения, как болельщик Арсенала))
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