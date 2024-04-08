Эдуардо Камавинга: «Не думал, что Беллингем забьет столько голов! Он меня удивил. У него есть инстинкт нападающего»

Эдуардо Камавинга удивился тому, сколько голов Джуд Беллингем забил в сезоне.

Полузащитник «Реала» забил 16 голов и сделал 4 результативных передачи в 23 матчах Ла Лиги в этом сезоне.

«Я не думал, что Джуд забьет столько голов! Он меня удивил.

У него действительно есть инстинкт нападающего.

Он всегда оказывается в нужном месте в нужное время, и это удивляет меня», – сказал полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга в интервью Téléfoot.