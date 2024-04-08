Игорь Акинфеев: «Самые сильные удары в РПЛ – у Халка. Вроде занял позицию, все нормально, но мяч летит так сильно и точно, что половину не успеваешь увидеть»
Игорь Акинфеев заявил, что Халк наносил ему самые сильные удары.
«Самые сильные удары в РПЛ, очевидно, были у Халка.
Он мне два забил на «Петровском»: один в дальний угол, а потом в ближнюю девятку.
Вроде ты занял позицию, все нормально, но мяч летит так сильно и так точно, что вообще половину не успеваешь увидеть.
Кажется, никто так сильно мне не бил никогда», – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью Спортсу.
ps. Ему Колодин не бил, что ли? Там же вообще "пушка страшная" ))
Не только в РПЛ, Халку вообще принадлежит абсолютный мировой рекорд скорости полета мяча 214 км/час, установленный в матче за Порту в игре ЛЧ в 2011 году.
При всем уважении к Колодину и Роберто Карлосу, до уровня Халка по силе удара они никогда не дотягивали.