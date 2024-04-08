Игорь Акинфеев: «Самые сильные удары в РПЛ – у Халка. Вроде занял позицию, все нормально, но мяч летит так сильно и точно, что половину не успеваешь увидеть»

Игорь Акинфеев заявил, что Халк наносил ему самые сильные удары.

«Самые сильные удары в РПЛ, очевидно, были у Халка.

Он мне два забил на «Петровском»: один в дальний угол, а потом в ближнюю девятку.

Вроде ты занял позицию, все нормально, но мяч летит так сильно и так точно, что вообще половину не успеваешь увидеть.

Кажется, никто так сильно мне не бил никогда», – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью Спортсу.

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