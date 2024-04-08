Игорь Акинфеев: «Самые сильные удары в РПЛ – у Халка. Вроде занял позицию, все нормально, но мяч летит так сильно и точно, что половину не успеваешь увидеть»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Халк Футбол

Игорь Акинфеев заявил, что Халк наносил ему самые сильные удары.

«Самые сильные удары в РПЛ, очевидно, были у Халка.

Он мне два забил на «Петровском»: один в дальний угол, а потом в ближнюю девятку.

Вроде ты занял позицию, все нормально, но мяч летит так сильно и так точно, что вообще половину не успеваешь увидеть.

Кажется, никто так сильно мне не бил никогда», – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью Спортсу.

Что такое быть вратарем? Детальное интервью Игоря Акинфеева

14 комментариев
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Халк и Вагнер Лав две легенды рпл из Бразилии
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Халк был реально Звездой в РПЛ.
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еще и с не рабочей правой
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Халк - да, приятно вспомнить.
ps. Ему Колодин не бил, что ли? Там же вообще "пушка страшная" ))
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"Самые сильные удары в РПЛ"
Не только в РПЛ, Халку вообще принадлежит абсолютный мировой рекорд скорости полета мяча 214 км/час, установленный в матче за Порту в игре ЛЧ в 2011 году.
При всем уважении к Колодину и Роберто Карлосу, до уровня Халка по силе удара они никогда не дотягивали.
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Халк-топ.Такие мячи клал,просто супер!
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Халк лучший легионер в истории чемпионатов России
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В Анжи было много мировых звезд на закате карьеры. Среди них Роберто Карлос с "пушкой". Но, уже не той, что у Халка)
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Очень жаль, что Халк не доехал до АПЛ. Он был создан для этой лиги.
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У Алиева пушка тоже ого-го была
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Да, Халк конечно знатные банки Акинфееву клал) Сумасшедшие удары конечно
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Ответ Moonwalker
Халк - да, приятно вспомнить. ps. Ему Колодин не бил, что ли? Там же вообще "пушка страшная" ))
Колодин Ван Дер Саару херачил )
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Ответ Глебов Илья
Халк лучший легионер в истории чемпионатов России
Вагнер Лав по лучше
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