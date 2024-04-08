Смолов не забивает 12 матчей подряд в РПЛ, без учета пенальти – 18 подряд

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Федор Смолов не забивает 12 матчей подряд в РПЛ.

Нападающий «Динамо» принял участие в игре Мир РПЛ против «Спартака» (1:2), появившись на поле на замену на 75-й минуте во втором тайме.

Форвард не отметился результативными действиями в этом матче.

Таким образом, в рамках чемпионата безголевая серия Федора Смолова продлилась до 12 матчей. Без учета пенальти – 18 игр подряд.

В прошлый раз Федор забивал в чемпионате 15 сентября прошлого года против «Пари НН».

Без учета голов с пенальти, то в прошлый раз в РПЛ Смолов забивал 29 июля против «Крыльев Советов» – 18 матчей назад.

Добавим, что Смолов забивал в Фонбет Кубке России – в ноябре в матче против «Зенита». Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

22 комментария
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Заходишь в спортс, тебе сразу нужно закрыть один рекламный баннер, потом в углу появляется еще один, пока читаешь новость появляется третий.
Если читаешь пост, то между абзацами будет 5 контор и пока дочитаешь еще пару раз что-то вылезет.
Одно обновление лучше другого 👍🏻👍🏻👍🏻
+20
-2
+18
Ответ Gt99
Заходишь в спортс, тебе сразу нужно закрыть один рекламный баннер, потом в углу появляется еще один, пока читаешь новость появляется третий. Если читаешь пост, то между абзацами будет 5 контор и пока дочитаешь еще пару раз что-то вылезет. Одно обновление лучше другого 👍🏻👍🏻👍🏻
Это если еще не заходить с компа, там просто будет термоядерный зеленый фон лиги ставок и небольшая плашка с новостью между ним
+6
-2
+4
Вернулся к истокам
+1
-1
0
Собственно, любой выход Смолова на поле это самоудаление в составе Динамо. Так же, как Дзюба, уже уехал с ярмарки.
+2
-2
0
Бруску дерева пора на пенсию
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