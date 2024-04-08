Смолов не забивает 12 матчей подряд в РПЛ, без учета пенальти – 18 подряд
Федор Смолов не забивает 12 матчей подряд в РПЛ.
Нападающий «Динамо» принял участие в игре Мир РПЛ против «Спартака» (1:2), появившись на поле на замену на 75-й минуте во втором тайме.
Форвард не отметился результативными действиями в этом матче.
Таким образом, в рамках чемпионата безголевая серия Федора Смолова продлилась до 12 матчей. Без учета пенальти – 18 игр подряд.
В прошлый раз Федор забивал в чемпионате 15 сентября прошлого года против «Пари НН».
Без учета голов с пенальти, то в прошлый раз в РПЛ Смолов забивал 29 июля против «Крыльев Советов» – 18 матчей назад.
Добавим, что Смолов забивал в Фонбет Кубке России – в ноябре в матче против «Зенита». Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
Если читаешь пост, то между абзацами будет 5 контор и пока дочитаешь еще пару раз что-то вылезет.
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