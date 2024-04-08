«Неожиданно, что «Динамо» проиграло, оно всю игру контролировало. «Спартаку» повезло». Мамаев о победе красно-белых в дерби

Теги Спартак Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Павел Мамаев Игорь Лещук Р-Спорт Футбол

Павел Мамаев считает, что «Спартаку» повезло в матче с «Динамо».

Команда Гильермо Абаскаля одержала победу со счетом 2:1 в 23-м туре Мир РПЛ

«Приезжал поболеть за Федю [Смолова]. Матч классный! Неожиданно, что «Динамо» проиграло, оно всю игру контролировало. Объективно, думаю, что «Спартаку» повезло.

Игоря Лещука стоит поддержать – он сегодня ошибся, а завтра всю команду вытащит. Футбол тем и интересен, что непредсказуем», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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5 комментариев
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Ответ T622222
Неожиданно!? Динамо с игры за 2 матча забили - 1 гол! Пропустили 6!!! Какие вопросы!? Или Игнатов с Соболевым виноваты что били в створ!?????
Нельзя было бить по воротам!
Динамо же лучше играло!)
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Динамо игру не контролировало,а бегали в контратаки на свободное место.Не надо передергивать.
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Ответ Caniball
Нельзя было бить по воротам! Динамо же лучше играло!)
Не поспоришь )
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Ответ T622222
Неожиданно!? Динамо с игры за 2 матча забили - 1 гол! Пропустили 6!!! Какие вопросы!? Или Игнатов с Соболевым виноваты что били в створ!?????
Ну уж до маразма ситуацию доводить не надо. Соболев красавчик, что дождался своего и забил. Но всё же именно невынужденные ошибки Динамо привели к такому результату. Более того, если Ростов ещё при этом и сам давил, воспользовавшись проблема обороны. То Спартак, ничего кроме этих голов в атаке и не показал, очень натужно играл. От того и такой осадок. Игра очень была похожа на кубок, где 3:0 счёт был, а тут в 1:2 это всё развернулось. Ну и отмечу Максименко, Бабича и Соболева. У Динамо таких игроков здесь и сейчас не нашлось
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