«Неожиданно, что «Динамо» проиграло, оно всю игру контролировало. «Спартаку» повезло». Мамаев о победе красно-белых в дерби

Павел Мамаев считает, что «Спартаку» повезло в матче с «Динамо».

Команда Гильермо Абаскаля одержала победу со счетом 2:1 в 23-м туре Мир .

«Приезжал поболеть за Федю [ ]. Матч классный! Неожиданно, что « » проиграло, оно всю игру контролировало. Объективно, думаю, что « » повезло.

стоит поддержать – он сегодня ошибся, а завтра всю команду вытащит. Футбол тем и интересен, что непредсказуем», – сказал бывший полузащитник сборной России.