«Неожиданно, что «Динамо» проиграло, оно всю игру контролировало. «Спартаку» повезло». Мамаев о победе красно-белых в дерби
Павел Мамаев считает, что «Спартаку» повезло в матче с «Динамо».
Команда Гильермо Абаскаля одержала победу со счетом 2:1 в 23-м туре Мир РПЛ.
«Приезжал поболеть за Федю [Смолова]. Матч классный! Неожиданно, что «Динамо» проиграло, оно всю игру контролировало. Объективно, думаю, что «Спартаку» повезло.
Игоря Лещука стоит поддержать – он сегодня ошибся, а завтра всю команду вытащит. Футбол тем и интересен, что непредсказуем», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Динамо же лучше играло!)