Мостовой об ошибках Лещука со «Спартаком»: «Детский садик. Я был в шоке – как он умудрился не поймать такие легкие мячи? «Динамо» жаль, конечно»

Александр Мостовой раскритиковал Игоря Лещука за ошибки в матче со «Спартаком».

«Динамо» уступило «Спартаку» в матче 23-го тура Мир (1:2). Форвард красно-белых сделал дубль, забив оба гола после ошибок голкипера.

«Во что футбол превратил в матче со « », непонятно вообще. Такие вещи тяжело объяснить. Это даже не ошибки, это детский садик.

Я был в шоке, когда увидел эти моменты. Как он умудрился руками не поймать такие легкие мячи? Просто кошмар. « » жаль, конечно», – сказал Мостовой.

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!