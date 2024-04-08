Мостовой об ошибках Лещука со «Спартаком»: «Детский садик. Я был в шоке – как он умудрился не поймать такие легкие мячи? «Динамо» жаль, конечно»
Александр Мостовой раскритиковал Игоря Лещука за ошибки в матче со «Спартаком».
«Динамо» уступило «Спартаку» в матче 23-го тура Мир РПЛ (1:2). Форвард красно-белых Александр Соболев сделал дубль, забив оба гола после ошибок голкипера.
«Во что футбол превратил Лещук в матче со «Спартаком», непонятно вообще. Такие вещи тяжело объяснить. Это даже не ошибки, это детский садик.
Я был в шоке, когда увидел эти моменты. Как он умудрился руками не поймать такие легкие мячи? Просто кошмар. «Динамо» жаль, конечно», – сказал Мостовой.
Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!
У всех жизнь складывалась из одних сладких пряников, без всяких проблем.
Ни кто ни когда не косячил за свою жизнь.
Все они умудрённые опытом и талантом прямо с ясельной группы 😉
Вот остальные... - бездари и безталанные особи )))
попросился бы во вторую команду на стажировку .
Негромко
Вот борзыкин и его парень Кузьмич ведут стримы во время матчей Спартака
Как вчера их порвало после дубля соболева и победы Спартака - это надо видеть было
Оба плебея(это не оскорбление, я это употребляю в первоначальном значении "переселенцы") себя называют болельщиками Спартака - так донаты стричь проще с глупцов, - так вот вместо радости за клуб у них случилось горе:
- Динамо играло лучше и должно было выносить, - это самое нейтральное было от парочки гуманоидов под триста кг
Мнение свое при себе держите. Что мне делать, а чего не делать разберусь без советов от инкогнито из интернета.