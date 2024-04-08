Мостовой об ошибках Лещука со «Спартаком»: «Детский садик. Я был в шоке – как он умудрился не поймать такие легкие мячи? «Динамо» жаль, конечно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Игорь Лещук Александр Соболев Футбол

Александр Мостовой раскритиковал Игоря Лещука за ошибки в матче со «Спартаком».

«Динамо» уступило «Спартаку» в матче 23-го тура Мир РПЛ (1:2). Форвард красно-белых Александр Соболев сделал дубль, забив оба гола после ошибок голкипера.

«Во что футбол превратил Лещук в матче со «Спартаком», непонятно вообще. Такие вещи тяжело объяснить. Это даже не ошибки, это детский садик.

Я был в шоке, когда увидел эти моменты. Как он умудрился руками не поймать такие легкие мячи? Просто кошмар. «Динамо» жаль, конечно», – сказал Мостовой.

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!

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16 комментариев
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Пока сдержался про Абаскаля ничего не сказал😀
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Ответ Кирилл Демченко
Пока сдержался про Абаскаля ничего не сказал😀
А чо о нем говорить, он в футбол не играл
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Вратарь должен быть зверюгой со стальными нервами, а этот саплюшка на палочке.
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Ответ Спартаковец навсегда
Уже попробуйте все, от Мостового до читателей, успеть сложиться, когда по вашим воротам с 11 метров слета, из под защитника, крученым ударом посылается мяч под опорную ногу, да еще и отбить его в ту сторону, которую сами выберете. Лещук ошибся только с первым голом, второй был очень сложным моментом.
Пересмотрите удар перед вторым голом, да и вообще не коментируйте, вы футболе 0
+4
-1
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Ответ Спартаковец навсегда
Уже попробуйте все, от Мостового до читателей, успеть сложиться, когда по вашим воротам с 11 метров слета, из под защитника, крученым ударом посылается мяч под опорную ногу, да еще и отбить его в ту сторону, которую сами выберете. Лещук ошибся только с первым голом, второй был очень сложным моментом.
Так диванные эксперты не допускают ошибок!
У всех жизнь складывалась из одних сладких пряников, без всяких проблем.
Ни кто ни когда не косячил за свою жизнь.
Все они умудрённые опытом и талантом прямо с ясельной группы 😉
Вот остальные... - бездари и безталанные особи )))
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Комментарий удален пользователем
просто Лещук нормально никогда в футбол не играл, потому Царь и не может его понять
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был бы Лящук мужиком
попросился бы во вторую команду на стажировку .
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Слабо порвался

Негромко

Вот борзыкин и его парень Кузьмич ведут стримы во время матчей Спартака

Как вчера их порвало после дубля соболева и победы Спартака - это надо видеть было

Оба плебея(это не оскорбление, я это употребляю в первоначальном значении "переселенцы") себя называют болельщиками Спартака - так донаты стричь проще с глупцов, - так вот вместо радости за клуб у них случилось горе:

- Динамо играло лучше и должно было выносить, - это самое нейтральное было от парочки гуманоидов под триста кг
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Ответ Bartez1986
А чо о нем говорить, он в футбол не играл
Тоже верно
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Ответ Bartez1986
А чо о нем говорить, он в футбол не играл
🙂
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Ответ AdekvaT
Комментарий удален пользователем
олл ин на Спартак и карьеру можно завершать с таким кушем
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Ответ xoms
Пересмотрите удар перед вторым голом, да и вообще не коментируйте, вы футболе 0
Не знаю с кем вы привыкли общаться, если считаете, что подобное утверждение можно высказать не убедившись в нюансах эпизода.
Мнение свое при себе держите. Что мне делать, а чего не делать разберусь без советов от инкогнито из интернета.
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