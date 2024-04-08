Акинфеев о завершении карьеры: «Скажу: «Наконец-то все закончилось». Никакая не трагедия. В жизни много интересного»

Игорь Акинфеев рассказал, как представляет конец карьеры.

«Хорошо представляю утро на следующий день после завершения карьеры. Проснусь, сделаю кофе и скажу: «Ура, наконец-то все закончилось». Это так же будет, как в отпуске. Я когда в отпуск улетаю, из всех командных чатов выхожу, чтобы вообще не думать об этом.

Совершенно нормальное утро – никакая не трагедия. Ладно, если бы я поиграл всего 5 лет. А когда ты играешь с 5 лет и более 20 сезонов на уровне Премьер-лиги и в сборной, то ничего страшного.

В жизни много всего интересного. Например, сейчас развиваю новый вид футбола – кипербол. Суть такая: на поле уменьшенных размеров играют в футбол, но там три тайма. Первый – кипербаттлы, когда вратари рубятся два на два. Второй – обычный футбол. Третий – серия пенальти. Идея в том, чтобы было больше возможностей отыграться, чтобы все не сводилось к одной игре.

Честно, моя мечта переиграть матч с Кореей по правилам кипербола. Приложил бы все усилия, чтобы исправить ту ошибку.

Еще хочется больше времени уделять семье. Кажется, дети вроде бы только родились, а сыну в мае уже 10, дочке в сентябре 9, младшей дочке через год 4. Ты все это пропускаешь, а они уже по факту плюс-минус подростки.

Думаю, когда закончу, играть не буду. Ни за любителей, ни в медиалиге, нигде. Ну какой футбол – заканчивайте. У меня 750+ матчей за ЦСКА и 111 за сборную. В футбол играют те, кто не наигрался. Или кто хочет заработать гонорар.

Думаю, максимум – сыграю в каком-нибудь матче легенд и только за ЦСКА. И чтобы на пару минут: похлопал и ушел», – сказал вратарь в интервью Спортсу.

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