Акинфеев о завершении карьеры: «Скажу: «Наконец-то все закончилось». Никакая не трагедия. В жизни много интересного»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Футбол

Игорь Акинфеев рассказал, как представляет конец карьеры.

«Хорошо представляю утро на следующий день после завершения карьеры. Проснусь, сделаю кофе и скажу: «Ура, наконец-то все закончилось». Это так же будет, как в отпуске. Я когда в отпуск улетаю, из всех командных чатов выхожу, чтобы вообще не думать об этом.

Совершенно нормальное утро – никакая не трагедия. Ладно, если бы я поиграл всего 5 лет. А когда ты играешь с 5 лет и более 20 сезонов на уровне Премьер-лиги и в сборной, то ничего страшного.

В жизни много всего интересного. Например, сейчас развиваю новый вид футбола – кипербол. Суть такая: на поле уменьшенных размеров играют в футбол, но там три тайма. Первый – кипербаттлы, когда вратари рубятся два на два. Второй – обычный футбол. Третий – серия пенальти. Идея в том, чтобы было больше возможностей отыграться, чтобы все не сводилось к одной игре.

Честно, моя мечта переиграть матч с Кореей по правилам кипербола. Приложил бы все усилия, чтобы исправить ту ошибку.

Еще хочется больше времени уделять семье. Кажется, дети вроде бы только родились, а сыну в мае уже 10, дочке в сентябре 9, младшей дочке через год 4. Ты все это пропускаешь, а они уже по факту плюс-минус подростки. 

Думаю, когда закончу, играть не буду. Ни за любителей, ни в медиалиге, нигде. Ну какой футбол – заканчивайте. У меня 750+ матчей за ЦСКА и 111 за сборную. В футбол играют те, кто не наигрался. Или кто хочет заработать гонорар.

Думаю, максимум – сыграю в каком-нибудь матче легенд и только за ЦСКА. И чтобы на пару минут: похлопал и ушел», – сказал вратарь ЦСКА в интервью Спортсу.

Что такое быть вратарем? Детальное интервью Игоря Акинфеева

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13 комментариев
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Ответ Трент Резнор
Игорян - легенда. Всё что мог выиграл 👍
А что не смог - не выиграл

Гениально
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Игорян - легенда. Всё что мог выиграл 👍
+22
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+16
Ответ Трент Резнор
Игорян - легенда. Всё что мог выиграл 👍
И все рекорды установлены 💪
+11
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+6
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
что это было?) 😁
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Игорь - легенда ЦСКА и футбольной России.
Но через год-два надо ставить Торопа основным вратарём ЦСКА. Помазуп похоже не дождётся.
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Не говори ближайшие лет 10 это ,Игорь!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Игорь - легенда ЦСКА и футбольной России. Но через год-два надо ставить Торопа основным вратарём ЦСКА. Помазуп похоже не дождётся.
Тороп пока не создает впечатления будущей основы ЦСКА н долгое время
хорошо, если до Помазуна дорастет по уровню
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Комментарий удален модератором
Акинфеев:Закончу в 43
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Даже не верится, что так быстро время пролетело! Помню, как Игорь, ещё будучи школьником, выиграл своё первое золото РПЛ! Прошло столько лет и вот он готов завязать с футболом. И хорошее было и плохое за эти годы. Но будем о хорошем! Игорь - наша отечественная легенда!
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Ответ Макс Макс
что это было?) 😁
Его борьба
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Ответ Egobrain
Тороп пока не создает впечатления будущей основы ЦСКА н долгое время хорошо, если до Помазуна дорастет по уровню
Если оценивать последнее интервью Помазуна - он похоже нацелился в Спартак.
Ему уже 28 и ждать ещё несколько лет для него - это без шансов попасть ТОП-команду РПЛ.
Кстати он и невысокого роста для вратаря - всего 1.82 см
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