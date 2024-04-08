Акинфеев о пенальти: «Вратарям вообще ничего нельзя, а бьющим можно что угодно – пауза, подпрыжка, припрыжка, скоро кувырок можно будет делать. Я бы разрешил выходить хотя бы на метр вперед»
Игорь Акинфеев рассказал, что бы он изменил в правилах пенальти.
«В начале карьеры вообще позволялось больше. Например, мой первый отбитый пенальти в Самаре, когда выбежал на два метра вперед. Сейчас прямо весело смотреть, а тогда все так делали.
Теперь правила для вратарей очень суровые. Нам вообще ничего нельзя делать, а бьющим можно что угодно – только совсем останавливаться нельзя. А так – пауза, подпрыжка, припрыжка. Скоро, наверное, кувырок можно будет делать, чтобы всячески отвлекать голкипера.
Сомневаюсь, что правило пересмотрят. А если и пересмотрят, то опять в пользу нападающих. Или ворота сделают 60 метров – от одного углового флажка и до другого.
Мне кажется справедливым, что если игрок с пенальти попал в штангу, то добивать уже не может. Стоит ли вообще отменить добивания? Не знаю, будто бы слишком радикально. Я бы разрешил выходить вперед хотя бы на метр – вот это точно чуть помогло бы вратарям», – сказал вратарь ЦСКА в интервью Спортсу.
Понимаю Акинфеева, но изменения в правилах несут за собой кучу потенциальных споров. Тогда уж разбег нападающим ограничивать в задержках и финтах.
Настолько логичное и нужное правило, что непонятно как эти добивания до сих пор живы
И более радикальное изменение. Разрешить после свистка вратарям покидать линию ворот и передвигаться в пределах вратарской. Тогда бы посмотрел на всех этих семенящих, когда вратарь за время пока они ползут к мячу сократят дистанцию до линии вратарской. И опять же меньше споров будет до удара вратарь покинул линию или нет