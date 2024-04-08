Акинфеев о пенальти: «Вратарям вообще ничего нельзя, а бьющим можно что угодно – пауза, подпрыжка, припрыжка, скоро кувырок можно будет делать. Я бы разрешил выходить хотя бы на метр вперед»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия правила Футбол

Игорь Акинфеев рассказал, что бы он изменил в правилах пенальти.

«В начале карьеры вообще позволялось больше. Например, мой первый отбитый пенальти в Самаре, когда выбежал на два метра вперед. Сейчас прямо весело смотреть, а тогда все так делали.

Теперь правила для вратарей очень суровые. Нам вообще ничего нельзя делать, а бьющим можно что угодно – только совсем останавливаться нельзя. А так – пауза, подпрыжка, припрыжка. Скоро, наверное, кувырок можно будет делать, чтобы всячески отвлекать голкипера.

Сомневаюсь, что правило пересмотрят. А если и пересмотрят, то опять в пользу нападающих. Или ворота сделают 60 метров – от одного углового флажка и до другого.

Мне кажется справедливым, что если игрок с пенальти попал в штангу, то добивать уже не может. Стоит ли вообще отменить добивания? Не знаю, будто бы слишком радикально. Я бы разрешил выходить вперед хотя бы на метр – вот это точно чуть помогло бы вратарям», – сказал вратарь ЦСКА в интервью Спортсу.

Что такое быть вратарем? Детальное интервью Игоря Акинфеева

Материалы по теме

108 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Pavel_prg
Разрешат выходить на метр – будет куча споров о том, вышел ли на метр, либо на 102 сантиметра. Или метр – понятие растяжимое? Понимаю Акинфеева, но изменения в правилах несут за собой кучу потенциальных споров. Тогда уж разбег нападающим ограничивать в задержках и финтах.
Как минимум исключить подпрыгивания перед ударом, а то эти кузнечики а-ля Левандовски и Жоржиньо уже надоели
+117
-3
+114
Разрешат выходить на метр – будет куча споров о том, вышел ли на метр, либо на 102 сантиметра. Или метр – понятие растяжимое?
Понимаю Акинфеева, но изменения в правилах несут за собой кучу потенциальных споров. Тогда уж разбег нападающим ограничивать в задержках и финтах.
+89
-6
+83
Пенальти — в принципе слишком большая имба относительно большинства фолов, с которых они поставлены. В очень многих ситуациях можно назначать свободный удар (которые совершенно пропали из современного футбола). Также можно ограничить зону, из которой может назначаться пенальти (т.е. уменьшить штрафную или сделать в ней еще одну зону).
+38
-1
+37
Ответ Tun
Не сбивайте сопов в штрафной - проблемы не будет. Жесткое наказание за фол возле ворот
большинство назначенных пенальти гораздо опаснее, чем эпизод, за который их назначили
+36
-1
+35
Идея с запретом на добивания - норм. И не важно: каркас или вратарь отбил
+33
0
+33
Ответ Pavel_prg
Разрешат выходить на метр – будет куча споров о том, вышел ли на метр, либо на 102 сантиметра. Или метр – понятие растяжимое? Понимаю Акинфеева, но изменения в правилах несут за собой кучу потенциальных споров. Тогда уж разбег нападающим ограничивать в задержках и финтах.
есть площадь ворот - она абсолютно бесполезна в данный момент. вот и разрешить вратарю по ней свободно перемещаться при пенальти.
+31
0
+31
Ответ Kasztelan
Идея с запретом на добивания - норм. И не важно: каркас или вратарь отбил
Это точно то, что можно и нужно принимать уже завтра
Настолько логичное и нужное правило, что непонятно как эти добивания до сих пор живы
+21
0
+21
Паузы перед ударами точно нужно отменить. И давно
+19
-3
+16
Ответ Tun
Не сбивайте сопов в штрафной - проблемы не будет. Жесткое наказание за фол возле ворот
разве пенальти только за фол дают? а послематчевые серии как же?
+17
-2
+15
Согласен. Микропаузы, подпрыжки и прочая лабуда - в пользу бьющих, и это не говоря, о том, что пенальти само по себе оправдывается только в 10,15% случаев. Правило пенальти будут видоизменять - это 100%. Скорее не сам пенальти, а фол внутри штрафной площади - помимо пенальти есть ещё и свободные удары внутри штрафной. Которые пробиваются раз в 1000 игр) Вопрос лишь когда, потому что какое-то случайное касание где-то там на окраинах штрафной не может наказывается пенкой просто по логике и степени опасности.
+12
0
+12
Ответ Pavel_prg
Разрешат выходить на метр – будет куча споров о том, вышел ли на метр, либо на 102 сантиметра. Или метр – понятие растяжимое? Понимаю Акинфеева, но изменения в правилах несут за собой кучу потенциальных споров. Тогда уж разбег нападающим ограничивать в задержках и финтах.
Да не так сложно добавить во вратарской дополнительную линию в метре от линии ворот.И разрешить вратарям движения в пределах этой зоны.Было бы желание,тем более существует ВАР
+11
0
+11
я согласен, как в гандболе, в пределах вратарской делай что хочешь...10 секунд на удар, хоть стой, хоть падай...кручу , верчу, запутать хочу...двигаться по линии абсурд, может в сетке стоять?
+11
-2
+9
Ответ Carver
Пенальти — в принципе слишком большая имба относительно большинства фолов, с которых они поставлены. В очень многих ситуациях можно назначать свободный удар (которые совершенно пропали из современного футбола). Также можно ограничить зону, из которой может назначаться пенальти (т.е. уменьшить штрафную или сделать в ней еще одну зону).
Я бы ввёл удары с линии штрафной, типа как в Футзале.
+6
0
+6
Ответ dudufufu
Бьющий игрок наказывает команду соперника за фол который мог привести к голу, поэтому стой и не дергайся.
А в послематчевых команды наказывают друг друга за то что забили равное кол-во голов либо не забили их вообще ?
+7
-2
+5
Ответ Гриззли
Тут проблема в том, что после свистка арбитра во время пробития пенальти, игра возобновляется, если мяч не ушел и не было гола или нарушения, то нужно основание чтобы игру остановить. Если вводить правило запрещающее добивание, то тогда и игрокам нельзя будет вбегать в штрафную во время удара. Бывает так, что вратарь отбил пенальти или мяч попал в каркас, и в это время пошла голевая атака. Если запретить добивание, то после удара, неважно как он закончится, будет остановка игры и либо удар от ворот, либо разводят с ценра. Эпизод будет выбиваться из самой игры не будет ее частью, как послематчевые пенальти. Я сам против добиваний, но как это оформить без полной останрвки игры?
Так а в чём проблема сделать удар от ворот если не забил? Вполне нормальная практика будет, типо свободный удар. Ну и как всегда торопить вратарей чтобы не затягивали матч
+4
0
+4
Я бы запретил добивание после отбитого пенальти вратарём ибо его и так сложно отбить и у бьющего куда больше преимущество чем у отбывающего
+3
0
+3
Ответ Tun
Не сбивайте сопов в штрафной - проблемы не будет. Жесткое наказание за фол возле ворот
Сейчас наверное половина пенальти назначается из-за попадания мяча в руку.
+3
0
+3
тоже считаю, что бьющий игрок должен двигаться к мячу в одном темпе, а тот же подскок - это уже смена ритма
+3
0
+3
Насчёт нападающих согласен - надо запретить паузы перед ударом
+2
0
+2
Ответ Гражданин страны
Добивания после первого удара однозначно нужно отменить. Всегда смотрел на эту практику как на издевательство и глумление над вратарем.
Тоже так думаю! Полный бред эти добивания после отбитого вратарём или попадания в каркас удара! В хоккее же нельзя добивать во время буллита так и здесь нужно сделать!
+2
0
+2
Ответ Onion
Прав ты, хдвадцатьтриша, конечно же. Пенальти - наказание. Особенно послематчевые)
Послематчевые и не добивают. И бьют парами - тем и этим.
+2
0
+2
Добивания после первого удара однозначно нужно отменить. Всегда смотрел на эту практику как на издевательство и глумление над вратарем.
+3
-1
+2
Ну отменить добивания было бы логичным. Удар и 2 результата: гол или удар от ворот. Тогда не будет споров, забежал ли раньше времени кто-то или нет
И более радикальное изменение. Разрешить после свистка вратарям покидать линию ворот и передвигаться в пределах вратарской. Тогда бы посмотрел на всех этих семенящих, когда вратарь за время пока они ползут к мячу сократят дистанцию до линии вратарской. И опять же меньше споров будет до удара вратарь покинул линию или нет
+2
0
+2
По мне лучше точку перенести дальше на пару метров. Бить с 13, скажем. Веселее будет. Всяко лучше, чем во все глаза следить за выходом вратаря.
+2
0
+2
Ответ гилберт
Вообще можно придумать тысячу изменений. Я бы запретил розыгрыш пенальти, хоть это и прикольно, это должна быть именно дуэль. Никаких добиваний партнерами, только бьющий, а лучше вовсе без добивания. Засчитывать пенальти с двойного касания. Можно вообще не ограничивать бьющего в касаниях, но после первого вратарь может выходить, все равно удар с точки это лучший шанс.
Можно сделать еще сделать так, после свистка на удар, вратарь и бьющий могут делать что угодно, до момента касания вратарем мяча или гола.) Я бы посмотрел на то решится ли бьющий идти к мячу неспешно или делать паузы, когда на него на полной скорости летит вратарь.)
+2
0
+2
Самый справедливый способ. Вратарь стоит на линии, бьющий где угодно, после свистка у вратаря на выход никаких ограничений вплоть до забрать мяч с точки. А бьющий сам решает - стоять рядом и быстро ударить или прыгать на месте
+2
0
+2
Так вратарям только выходить нельзя, чтобы не сокращать расстояние. А на самой ленточке делай что хочешь, хоть танцуй.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Рабко
Я тут пробежался по данным некоторых вратарей из прошлого: Хомич -172 см, Яшин - 186 см, Майер - 185 см Дзофф -182 см. и настоящего Куртуа - 200 см, де Хеа - 192, Льорис - 188 см, В общем, средний рост вратарей увеличился, а размер ворот - нет .
Есть и минусы у высоких вратарей,им сложнее сложить тело и прыгнуть в нижний угол ворот,на это больше уходит времени чем для не высокого вратаря.Хотя не удивлюсь,что любители менять правила,скоро и до ворот доберутся.
+1
0
+1
Ответ Pavel_prg
Разрешат выходить на метр – будет куча споров о том, вышел ли на метр, либо на 102 сантиметра. Или метр – понятие растяжимое? Понимаю Акинфеева, но изменения в правилах несут за собой кучу потенциальных споров. Тогда уж разбег нападающим ограничивать в задержках и финтах.
Согласен. И какой тогда смысл стоять в воротах? Да и вообще можно 11-метровый сделать 10-метровым.
+1
0
+1
А ведь Игорь прав! Бьющему разрешено всё, а воротнику ничего. Меня прикалывает Левандовски, когда бьёт пеналь. Делает какой непонятные движения перед ударом. Комично это смотрится, но пенальти он забивает. А вратарю только гадай, как быть?😂
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий