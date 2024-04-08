Ван Дейк назвал Месси, Холанда, Агуэро и Жиру самыми сложными соперниками, против которых он играл

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Вирджил ван Дейк назвал самым сложных соперников в карьере.

– Кто самый сложный противник из тех, с кем ты столкнулся? Или назови нескольких.

– Лионель Месси определенно очень сложный соперник. Еще назову Эрлинга Холанда. Современный нападающий. Если дашь им хоть дюйм, они тебя накажут.

Серхио Агуэро не забил «Ливерпулю» много голов, честно говоря, но я играл против него в «Саутгемптоне», и он всегда был опасен. Он мог играть и левой, и правой ногами.

Я бы также упомянул Оливье Жиру, связующего игрока. Когда он играл с Азаром в «Челси», ему достаточно было взглянуть на Эдена, и мяч уже был у Оливье. Он также забил хорошие голы, играя против меня. Мне всегда казалось, что он не забьет, но ему это удавалось, – сказал защитник «Ливерпуля» в беседе с Гари Линекером и Майкой Ричардсом.

«Думали, что я закончился». Ван Дейк снова стал стеной

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6 комментариев
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Думается, что Ван Дейк тоже является для многих самым сложным защитником
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Вирджил, это ты еще не играл против праймового Алексея Сапогова...
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А где Роналду? Против него не играл или не считает сложным соперником?
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Ответ Topar Topovic
Ван Дейк:Эрлинга сложно найти на поле
Куда уж Ван Дейку до Витяна))
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