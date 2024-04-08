Кафу назвал Москву лучшим городом Европы: «Удивительный город со своей уникальной изюминкой. Возвращаться в Россию – удовольствие для меня. Очаровательная страна с прекрасными людьми»

Теги Кафу Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Футбол

Кафу поделился своими впечатлениями от России.

– Когда вы последний раз были в России?

– На чемпионате мира в 2018 году. Возвращаться в Россию – одно удовольствие для меня, мне здесь очень нравится, меня встречают с распростертыми объятиями.

– Как для вас изменилась Россия за эти шесть лет?

– Честно, сильных изменений не заметил. Россия – очаровательная страна с прекрасными людьми, я вижу у вас только улучшения.

– Москву называют лучшим европейским городом – согласны?

– Конечно! Москва – это Москва. Удивительный город со своей уникальной изюминкой, – сказал экс-игрок сборной Бразилии.

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12 комментариев
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Ответ Marcus-light
Возможно, и мира. Но только не город, а столица. Не знаю, каким урбанистом надо быть, чтобы считать многомиллионные муравейники - хорошим местом для жизни.
Отличное место для жизни, люди не едут туда где плохо в таких количествах. И дело не в деньгах, точнее не только в них. Москва зеленый город, с огромным количеством культурного досуга, парки, усадьбы, музеи все это увидеть можно за две копейки, а уровень качества высочайший. Туда же транспортная инфраструктура и еще много всего, но навскидку как то так..
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И кенийцам дома строят, пока своих жителей спаивают. Гениальная Россия. Только предатели с гражданством Израиля на каждом углу
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Ответ Верховный Лорд
В Москве бы погоду хорошую, цены бы ей не было… Хотя сегодня погода отличная
Ага, еще бы горы и море - и вообще супер;)
+2
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Ответ Marcus-light
Возможно, и мира. Но только не город, а столица. Не знаю, каким урбанистом надо быть, чтобы считать многомиллионные муравейники - хорошим местом для жизни.
Кому что нравится. Кто-то хочет на природе, кому-то мегаполис нужен. Нужно заметить, что тех же московских (петербургских) пенсионеров дустом не вытравишь. Хотя вроде бы: сдавай в Москве, купи домик в деревне... Но я бы так не смог.
+1
0
+1
Ответ Alex1104
Кому что нравится. Кто-то хочет на природе, кому-то мегаполис нужен. Нужно заметить, что тех же московских (петербургских) пенсионеров дустом не вытравишь. Хотя вроде бы: сдавай в Москве, купи домик в деревне... Но я бы так не смог.
Пенсионер и из деревни не переедет в Москву, тут иная мотивация. Опять же мое мнение, но мне сложно представить, что имея хороший дом в районе Красной Поляны, и не имея потребности в деньгах, кто-то будет готов променять это на двушку в центре Москвы.
+1
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+1
Возможно, и мира. Но только не город, а столица. Не знаю, каким урбанистом надо быть, чтобы считать многомиллионные муравейники - хорошим местом для жизни.
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Прорывы за прорывом,
и не счесть их далее
+2
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В Москве бы погоду хорошую, цены бы ей не было… Хотя сегодня погода отличная
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Сколько ему платят за такие вбросы
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На Миротворце уже появился?
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Ответ Cash_One
Отличное место для жизни, люди не едут туда где плохо в таких количествах. И дело не в деньгах, точнее не только в них. Москва зеленый город, с огромным количеством культурного досуга, парки, усадьбы, музеи все это увидеть можно за две копейки, а уровень качества высочайший. Туда же транспортная инфраструктура и еще много всего, но навскидку как то так..
Поэтому я и сказал, что Москва, возможно, лучшая столица. Но люди едут в столицы только из-за денег (работы) и вайба. Но со временем деньги зарабатываются, интерес к вайбу падает, а самое ценное - время и спокойствие, в больших городах прожигается.
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