Кафу назвал Москву лучшим городом Европы: «Удивительный город со своей уникальной изюминкой. Возвращаться в Россию – удовольствие для меня. Очаровательная страна с прекрасными людьми»

Кафу поделился своими впечатлениями от России.

– Когда вы последний раз были в России?

– На чемпионате мира в 2018 году. Возвращаться в Россию – одно удовольствие для меня, мне здесь очень нравится, меня встречают с распростертыми объятиями.

– Как для вас изменилась Россия за эти шесть лет?

– Честно, сильных изменений не заметил. Россия – очаровательная страна с прекрасными людьми, я вижу у вас только улучшения.

– Москву называют лучшим европейским городом – согласны?

– Конечно! Москва – это Москва. Удивительный город со своей уникальной изюминкой, – сказал экс-игрок сборной .