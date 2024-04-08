Кафу назвал Москву лучшим городом Европы: «Удивительный город со своей уникальной изюминкой. Возвращаться в Россию – удовольствие для меня. Очаровательная страна с прекрасными людьми»
Кафу поделился своими впечатлениями от России.
– Когда вы последний раз были в России?
– На чемпионате мира в 2018 году. Возвращаться в Россию – одно удовольствие для меня, мне здесь очень нравится, меня встречают с распростертыми объятиями.
– Как для вас изменилась Россия за эти шесть лет?
– Честно, сильных изменений не заметил. Россия – очаровательная страна с прекрасными людьми, я вижу у вас только улучшения.
– Москву называют лучшим европейским городом – согласны?
– Конечно! Москва – это Москва. Удивительный город со своей уникальной изюминкой, – сказал экс-игрок сборной Бразилии.
и не счесть их далее