Сын Тихонова признан лучшим игроком Первой лиги в марте. У Дениса 3 гола в 5 матчах за «Енисей»
Сын Андрея Тихонова признан лучшим игроком Мелбет Первой лиги в марте.
Денис Тихонов, выступающий за «Енисей» на правах аренды, обошел в голосовании полузащитника красноярцев Александра Ломакина и нападающего «Родины» Ивана Тимошенко.
В марте Денис Тихонов принял участие в 5 матчах Мелбет Первой лиги за «Енисей» и забил 3 гола. Красноярский клуб под руководством Андрея Тихонова занимает 9-е место в турнирной таблице.
Тихонов постоянно берет в свои команды сыновей. Теперь младшего – в «Енисей»