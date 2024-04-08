Сын Тихонова признан лучшим игроком Первой лиги в марте. У Дениса 3 гола в 5 матчах за «Енисей»

Сын Андрея Тихонова признан лучшим игроком Мелбет Первой лиги в марте.

Денис Тихонов, выступающий за «Енисей» на правах аренды, обошел в голосовании полузащитника красноярцев и нападающего « » .

В марте принял участие в 5 матчах Мелбет Первой лиги за «Енисей» и забил 3 гола. Красноярский клуб под руководством занимает 9-е место в турнирной таблице.

Тихонов постоянно берет в свои команды сыновей. Теперь младшего – в «Енисей»