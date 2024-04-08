Сын Тихонова признан лучшим игроком Первой лиги в марте. У Дениса 3 гола в 5 матчах за «Енисей»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия рейтинги Первая лига Енисей Александр Ломакин Родина Москва Иван Тимошенко Денис Тихонов Футбол

Сын Андрея Тихонова признан лучшим игроком Мелбет Первой лиги в марте.

Денис Тихонов, выступающий за «Енисей» на правах аренды, обошел в голосовании полузащитника красноярцев Александра Ломакина и нападающего «Родины» Ивана Тимошенко.

В марте Денис Тихонов принял участие в 5 матчах Мелбет Первой лиги за «Енисей» и забил 3 гола. Красноярский клуб под руководством Андрея Тихонова занимает 9-е место в турнирной таблице.

Тихонов постоянно берет в свои команды сыновей. Теперь младшего – в «Енисей»

3 комментария
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Голы по блату не забиваются) Молодчики - оба!
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3 гола и голевая передача.
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А ведь были на сайте те,кто прям оскорблял Тихонова,за то,что притащил с собой сына.
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