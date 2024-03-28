Давиде Калабрия: «Леау – игрок уровня «Золотого мяча». Он может стать номером один в мире»

Давиде Калабрия считает, что Рафаэл Леау может выиграть «Золотой мяч».

«Леао олицетворяет радость от игры, у него есть врожденный талант, который дает ему преимущество. Он должен сохранять спокойствие, за него все скажет игра. Цифры показывают, что он фундаментальный игрок для нас.

Если он лучше распорядится своим талантом, то может стать номером один в мире. Я думаю, он игрок уровня «Золотого мяча». На техническом уровне, с его физическими качествами, я не вижу никого подобных ему.

Если бы у него был инстинкт убийцы перед воротами, как у , я думаю, он мог бы выиграть « », – сказал защитник « » .

В этом сезоне Серии А Леау сыграл 25 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – тут.