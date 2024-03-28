Давиде Калабрия: «Леау – игрок уровня «Золотого мяча». Он может стать номером один в мире»

Теги Милан серия А Италия Золотой мяч Давиде Калабрия Килиан Мбаппе Рафаэл Леау Футбол

Давиде Калабрия считает, что Рафаэл Леау может выиграть «Золотой мяч».

«Леао олицетворяет радость от игры, у него есть врожденный талант, который дает ему преимущество. Он должен сохранять спокойствие, за него все скажет игра. Цифры показывают, что он фундаментальный игрок для нас.

Если он лучше распорядится своим талантом, то может стать номером один в мире. Я думаю, он игрок уровня «Золотого мяча». На техническом уровне, с его физическими качествами, я не вижу никого подобных ему.

Если бы у него был инстинкт убийцы перед воротами, как у Мбаппе, я думаю, он мог бы выиграть «Золотой мяч», – сказал защитник «Милана» Давиде Калабрия.

В этом сезоне Серии А Леау сыграл 25 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – тут.

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27 комментариев
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Оч ограниченный Леау. Хорошего удара нет, решения принимает зачастую неправильные, без пространства дриблинг не так эффективен, ну и в защите ленивый. Игрок уровня Стерлинга, как ролевик в суперклубе мог бы играть. Тео в Милане нравится намного больше
+28
-6
+22
Ответ adanilindanilin
Оч ограниченный Леау. Хорошего удара нет, решения принимает зачастую неправильные, без пространства дриблинг не так эффективен, ну и в защите ленивый. Игрок уровня Стерлинга, как ролевик в суперклубе мог бы играть. Тео в Милане нравится намного больше
Уровня какого Стерлинга? В Сити он был одним из лучших в мире.
Самый результативный игрок в тренерской карьере Гвардиолы после Месси и Агуэро.
+22
-4
+18
Ответ Мысли Стетхема
Очередной Решфорд.
Решфорд дно по сравнению с Леао
+17
-4
+13
В таком возрасте про Балотелли и Погба также говорили.
+7
-2
+5
Сомнительно. Депай вот его уровень. Хотя и талантлив.
+4
0
+4
Задатки есть, прогресса нет.
+3
-1
+2
Ответ Proper Chels
Уровня какого Стерлинга? В Сити он был одним из лучших в мире. Самый результативный игрок в тренерской карьере Гвардиолы после Месси и Агуэро.
Если б Леау к Гвардиоле перешел, уверен Пеп помог бы Рафе набить стату. В Милане Леау часто используют одного против трех защитников
+2
0
+2
Не может)
+2
0
+2
Ответ ПивоВАР
Задатки есть, прогресса нет.
В этом сезоне от него требуют больше играть на команду. Это очень заметно, особенно когда он выходит к воротам и вместо удара отдаёт на партнёра. Из-за этого и качество страдает. Видно, что он ищет вариант паса, задумывается и из-за этого передерживает мяч. Иногда, когда набегает, ищет партнёра, а его нет и бьёт в последний момент неточно, потому что хотел отдать пас. Если бы Пиоли не загонял его в рамки - он мог бы забить больше, чем Влахович в этом сезоне.
+2
0
+2
У Димарко больше шансов на ЗМ чем у бегунка безголового
+2
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+1
Ответ adanilindanilin
Если б Леау к Гвардиоле перешел, уверен Пеп помог бы Рафе набить стату. В Милане Леау часто используют одного против трех защитников
У него там свой Доку есть
+1
0
+1
Бегунок
+1
0
+1
Хахаха
+1
0
+1
Если, если, если...
+1
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Вот это он рассмешил😂😂 Лентяяяяяяу
+1
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Леау - классный футболист, но ему не хватает игровой конкретики, он должен больше забивать и отдавать, тогда можно рассматривать и португальца в качестве усиления в большее топовый клуб
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Если бы у него был инстинкт убийцы перед воротами, как у Мбаппе, я думаю, он мог бы выиграть «Золотой мяч», – сказал защитник «Милана» Давиде Калабрия.
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В переводе на нормальный язык, Леау - игрок НЕ уровня золотого мяча.)))
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В мире где есть только Леау😂😂😂
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,,Если бы у бабушки были ..."- это из этой серии.
Сколько таких игроков было ...
Не вижу в нем ничего выдающегося; игрок,как игрок, хороший игрок- не более того.
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без шансов
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Проснись ты обосрался
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Только эпизодически, в основном на контратаках ярко включается. Может, в другом клубе при стечении обстоятельств Леау мог бы получить Золотой мяч, кто знает, все-таки сборная Португалии тоже сильная. Но довольно громко звучит после вылета на групповом этапе ЛЧ, ведь игрок калибра ЗМ должен тащить матчи с условными Дортмундом и Ньюкаслом.
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