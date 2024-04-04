«Дембеле мог бы уже выиграть «Золотой мяч», если бы больше забивал». Тренер «Ренна» о вингере «ПСЖ» с 1 голом в 34 матчах

Теги Ренн ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Золотой мяч Усман Дембеле Жюльен Стефан Футбол

Жюльен Стефан поделился мнением об игре Усмана Дембеле.

Вчера «ПСЖ» одержал победу над «Ренном» (1:0) в полуфинале Кубка Франции.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер красно-черных ответил на вопрос об Усмане Дембеле, начинавшем карьеру в «Ренне».

«Когда мне задают вопросы об Усмане, всегда спрашивают о его слабостях. Я всегда отвечаю, рассказывая о его сильных качествах.

Я думаю, что он исключительный игрок. С точки зрения дестабилизации соперника, дриблинга и способности открывать пространства, он выдающийся игрок.

Если бы он больше забивал, возможно, он бы уже выиграл «Золотой мяч». Это правда! У «ПСЖ» есть первоклассный бомбардир и еще один игрок, обладающий исключительной способностью дестабилизировать ситуацию», – отметил французский специалист.

В текущем сезоне на счету Усмана Дембеле один гол в 34 матчах во всех турнирах. Подробная статистика французского вингера доступна здесь.

«😂». Неймар лайкнул и прокомментировал пост о том, что он забил больше голов за «ПСЖ» в этом сезоне, чем Дембеле

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Баженов тоже мог если бы забивал больше
+8
-3
+5
Ответ Dvin
Дембеле очень талантливый. На дриблинге может пройти любого защитника. Его недооценивают
Его недооценивает только его статистика
+4
-1
+3
Дембеле очень талантливый. На дриблинге может пройти любого защитника. Его недооценивают
+2
-1
+1
Это правда. Если бы Дембеле бил хотя бы вполовину так же, как Мбаппе, то уже забивал больше него - он чаще проходит в штрафную, делает это легче, меньше теряет мячи и делает больше опасных передач.
+1
0
+1
если бы у бабушки были яйца то она была бы дедушкой
+1
-1
0
Если бы не травмировался*
0
0
0
А если бы Тихоновецкий забивал больше ,то давно бы сторчался
0
0
0
Ответ hruken
У Захаряна получше статистика.
Дембеле лучший в ПСЖ по голевым
А Захарян лучший по выходам на замены))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий