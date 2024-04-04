«Дембеле мог бы уже выиграть «Золотой мяч», если бы больше забивал». Тренер «Ренна» о вингере «ПСЖ» с 1 голом в 34 матчах

Жюльен Стефан поделился мнением об игре Усмана Дембеле.

Вчера «ПСЖ» одержал победу над «Ренном» (1:0) в полуфинале Кубка Франции.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер красно-черных ответил на вопрос об , начинавшем карьеру в «Ренне».

«Когда мне задают вопросы об Усмане, всегда спрашивают о его слабостях. Я всегда отвечаю, рассказывая о его сильных качествах.

Я думаю, что он исключительный игрок. С точки зрения дестабилизации соперника, дриблинга и способности открывать пространства, он выдающийся игрок.

Если бы он больше забивал, возможно, он бы уже выиграл «Золотой мяч». Это правда! У «ПСЖ» есть первоклассный бомбардир и еще один игрок, обладающий исключительной способностью дестабилизировать ситуацию», – отметил французский специалист.

В текущем сезоне на счету Усмана Дембеле один гол в 34 матчах во всех турнирах. Подробная статистика французского вингера доступна здесь.

«😂». Неймар лайкнул и прокомментировал пост о том, что он забил больше голов за «ПСЖ» в этом сезоне, чем Дембеле