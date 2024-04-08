«С днем рождения, Капитан!» ЦСКА поздравил Акинфеева с 38-летием

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия соцсети Футбол

ЦСКА поздравил Игоря Акинфеева с днем рождения.

Сегодня ему исполняется 38 лет.

«С днем рождения, Капитан!

Сегодня обладателю самых значимых рекордов нашего клуба и всего российского футбола Игорю Акинфееву исполняется 38 лет. Поздравляем Игоря Владимировича с праздником!», – говорится в сообщении клуба.

Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры. В составе московского клуба голкипер завоевал 6 титулов чемпиона России, по 7 раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

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17 комментариев
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Легенда для всего российского футбола!
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С днюхой, нога Бога!
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Ответ Sergeant Squirting
Комментарий скрыт
К чему тут это?
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Лучше и не скажешь - С Днём Рождения, Капитан !
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Надеюсь наш легендарный вратарь поиграет ещё 3-5 лет
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Ответ T622222
Шутки про рекорды щас попрут….
Ну рекорды могут быть разным.По количеству матчей в РПЛ рекорд есть.Интересно,он даст другим вратарям шанс?Скольких он ’’пережил’’,сейчас можно было бы уйти на пенсию заслуженную и дать шанс Помазуну сделать карьеру еще лучше,но похоже в итоге они одновременно закончать карьеры)).
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Ответ Sergeant Squirting
Комментарий скрыт
Да, он доиграет до этого рекорда, и умоет вас, хейтеров, которые бы сломались от первого пропущенного гола.
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Легенда!!!
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С Днём Рождения, капитан! Крепкого здоровья и еще чемпионства перед завершением прекрасной карьеры 👏
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Ответ Алешка Терминатор
Желаем играть до 44-х, чтобы поставить новый рекорд!
И даже за это время он 7 за один матч не пропустит как спартачок😁
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Ответ Михон Мясной
Акинфеев - это наш отечественный Бенджамин Баттон! Все вратари с молодости развиваются и прогрессируют, и только Игарь, наоборот, - устойчиво деградировал с момента дебюта в воротах конюшни))
Сколько прогрессирующих и развивающихся вратарей за эти годы сменил пищевик, пока Игорь в воротах ЦСКА? 😁
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Шутки про рекорды щас попрут….
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Однозначно с Днём рождения Акинфеева, очень достойный для Спартака соперник.
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