«С днем рождения, Капитан!» ЦСКА поздравил Акинфеева с 38-летием

ЦСКА поздравил Игоря Акинфеева с днем рождения.

Сегодня ему исполняется 38 лет.

«С днем рождения, Капитан!

Сегодня обладателю самых значимых рекордов нашего клуба и всего российского футбола Игорю Акинфееву исполняется 38 лет. Поздравляем Игоря Владимировича с праздником!», – говорится в сообщении клуба.

Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры. В составе московского клуба голкипер завоевал 6 титулов чемпиона России, по 7 раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.